Caso Lindsay Clancy: Cronología de la mujer que fue acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, EU

El 24 de enero de 2023, la pequeña comunidad de Duxbury, Massachusetts, Estados Unidos (EU), se convirtió en el centro de una tragedia que conmocionó a Estados Unidos, con el caso de Lindsay Clancy, la mujer que fue acusada de matar a sus tres hijos al interior de su propia casa.

Te compartimos la cronología del caso de Lindsay Clancy, las fechas clave, los giros judiciales y el complejo debate de salud mental.

La noche de la tragedia: ¿Qué pasó en Duxbury, Massachusetts, EU?

Los reportes indican que la noche del 24 de enero del 2023, Patrick Clancy llamó al 911 alrededor de las 18:00 horas tras encontrar a su esposa, Lindsay Clancy, tirada afuera del lugar con algunas cortaduras en su cuerpo.

Supuestamente , Lindsay habría intentando quitarse la vida, arrojándose por la ventana del segundo piso de su casa, tras presuntamente haber asesinado a sus tres hijos, Cora, de 5 años, Dwason, de 3 años, y Callan, de 8 meses, dejándolos en el sótano de su casa, ubicada en Duxbury, Massachusetts.

En el lugar se encontraba Cora y Dawson sin vida, mientras que Dwason, el bebé de 8 meses de edad, todavía estaba con vida; sin embargo, falleció días después de estar hospitalizado.

Después de la tragedia, Lindsay Clancy, fue imputada por la fiscalía por los delitos de homicidio y estrangulamiento, siendo trasladada inicialmente al Hospital South Shore para ser atendida por severas lesiones en la columna.

NEW: Patrick Clancy took the stand today as the first witness in the murder trial of his ex-wife, Lindsay Clancy.



He testified that Lindsay told him in December 2022 she had experienced suicidal thoughts and was afraid she might hurt their children.



Lindsay killed the couple's… pic.twitter.com/rnTn8RLMMY — Callie Cassick (@CallieCassick) July 27, 2026

Cronología del caso Lindsay Clancy: Fechas clave y línea del tiempo

24 de enero de 2023 | La tragedia en Duxbury

En un lapso de menos de una hora, mientras Patrick Clancy, ex esposo de Lindsay, salía a recoger la cena, la mujer atacó a sus tres hijos en el sótano de su vivienda en Massachusetts. Tras intentar quitarse la vida arrojándose desde un segundo piso, es hallada con vida pero gravemente herida.

27 de enero de 2023 | Muere Callan y se presentan cargos

Tras días de permanecer en el Boston Children's Hospital, Callan, el bebé de 8 meses, perdió la vida. La Fiscalía del Condado de Plymouth formaliza la imputación contra Lindsay por cargos de homicidio, estrangulamiento y agresión con arma mortal.

7 de febrero de 2023 | Primera comparecencia judicial

Desde la cama del hospital y conectada vía remota, Lindsay Clancy se declara no culpable de los cargos. Durante la audiencia, su defensa argumenta un severo cuadro de psicosis posparto y sobremedicación con hasta 12 fármacos psiquiátricos en meses previos, mientras la fiscalía señala indicios de premeditación.

Mayo de 2023 | Confirmación de secuelas físicas e internamiento

Informes médicos confirman que las lesiones en la médula espinal dejaron a Lindsay con paraplejía permanente. Un juez autoriza su traslado de un hospital general a un centro psiquiátrico de alta seguridad para evaluaciones de salud mental continuas.

Proceso penal activo | Desahogo de peritajes y audiencias

El caso entra en una compleja etapa de audiencias preliminares. Los tribunales analizan evaluaciones psiquiátricas contrapuestas de la fiscalía y la defensa para determinar si la acusada es penalmente responsable o inimputable por enfermedad mental severa al momento de los hechos.