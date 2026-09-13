¿Caso ‘Pelicot 2.0’ en Austria? Investigan la muerte de una mujer en Austria abusada por su esposo y otros hombres; todo lo que se sabe

Una mujer austriaca de 40 años murió a causa de lesiones que, según la fiscalía, fueron provocadas después de que su esposo presuntamente abusara sexualmente al estar en un estado de embriaguez extrema.

La Fiscalía de Wels, ciudad austriaca, declararon para un medio de comunicación que la mujer estaba "indefensa" en su estado. Además, otro hombre confesó haber abusado sexualmente de ella, incluso la misma noche en la que perdió la vida.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la mujer; sin embargo, el caso lo han denominado como "Pelicot 2.0".

Del "accidente" a la violencia: el hallazgo en Marchtrenk y la hipótesis de la fiscalía

Los primeros informes la fiscalía indican que la víctima fue encontrada gravemente herida y sangrando en su vivienda de Marchtrenk, cerca de la ciudad Wels, en Alta Austria, el pasado 26 de junio. Los paramédicos la declararon muerta en el lugar de los hechos, ordenando una autopsia.

Elementos de la fiscalía declararon para CNN que el esposo afirmó que la muerte de su esposa había sido un "accidente" durante una relación sexual; sin embargo, las lesiones de la víctima apuntan a violencia.

Por el momento, las autoridades no han confirmado la información de la prensa sobre una supuesta red de violaciones más amplia, señalando que esa probabilidad continúa bajo investigación.

Sin declaraciones del sospechoso: la fiscalía busca imputar homicidio o cadena perpetua al esposo de la víctima

El esposo de la mujer austriaca, de aproximadamente 51 años de edad, así como el otro hombre fueron arrestados en el mes de agosto, por lo que se encuentran bajo custodia.

La fiscalía indicó que solo el esposo de la víctima fue vinculado con el acto que provocó la muerte de la mujer.

El esposo se ha negado comentar sobre las acusaciones. Es investigado por presunto abuso de una persona indefensa o incapacitado con resultado de muerte, un delito que podría ser castigado con entre 10 y 20 años de prisión o cadena perpetua.

También podría enfrentar un cargo de homicidio, dependiendo de lo que los investigadores logren determinar sobre su intención.