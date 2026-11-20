El caso de Vadhir “N”, hijo del comediante Eugenio Derbez, arrojó un nuevo dato tras ser denunciado como presunto responsable del delito de violación.

Por ahora el caso está bajo investigación y hasta el momento, el hijo del comediante no ha sido detenido, pero este viernes se dio a conocer que son dos las denuncias en su contra.

Víctima de supuesta violación tiene 15 años: abogados

La firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano difundió un comunicado en su cuenta de X en el que informó que representan a una menor de edad de 15 años quien denunció a Vadhir “N” ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La representación legal de una víctima confirmó la existencia de la denuncia por hechos que presuntamente habrían ocurrido en septiembre de 2026.

“Esta firma representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República”, indicó la defensa.

Comunicado 20 de noviembre de 2026 pic.twitter.com/dlx0epWlQS — Vega Mac Gregor Arellano (@VMA_abogados) November 20, 2026

Vadhir “N” fue denunciado también en la Fiscalía de CDMX

El 06 de noviembre de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que mantiene abierta una investigación distinta a la de la FGR.

El caso que investiga la fiscalía local es por una violación presuntamente ocurrida en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

La investigación, indicó la dependencia capitalina, permitió reunir datos de prueba para judicializar el caso.

Hijo de Eugenio Derbez buscó no ser detenido

La Fiscalía de CDMX obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación, pero detalló que tras un juicio de amparo promovido por Vadhir “N”, dicha orden quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

No obstante, precisó que dicha resolución no significa que la investigación terminó y no exime al investigado de atender los requerimientos judiciales.

Fiscalía de CDMX señala que Vadhir “N” no ha comparecido

A decir de la fiscalía de la ciudad, Vadhir “N” y sus abogados han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades, pero él no ha comparecido.

Se han realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, pero ahora ha sido posible concretar la notificación correspondiente.

“La Fiscalía CDMX continuará realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, impulsar el procedimiento penal y garantizar el acceso a la justicia de la denunciante, con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de todas las partes”, informó la institución.