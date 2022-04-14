Casos de Covid-19 superan los 500 millones en todo el mundo

Este jueves (14 de abril de 2022) se superaron los 500 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, según un recuento de Reuters, a medida que la altamente contagiosa subvariante BA.2 de ómicron aumenta en muchos países de Europa y Asia.

El aumento de la BA.2 se ha atribuido a los recientes repuntes en China, así como al récord de infecciones en Europa. Se la ha denominado "variante sigilosa" porque es algo más difícil de rastrear que otras.

Corea del Sur lidera la media diaria de nuevos casos, registrando más de 182 mil nuevas infecciones de Covid-19 al día y representando uno de cada cuatro contagios a nivel mundial, según un análisis de Reuters.

Los nuevos casos aumentan en 20 de los más de 240 países y territorios rastreados, incluidos Taiwán, Tailandia y Bután.

Shanghái está luchando contra el peor brote de Covid-19 enchina desde que el virus surgió por primera vez en Wuhan afínales de 2019, con casi 25 mil nuevos casos locales reportados, aunque la política de cuarentena de la ciudad es criticada por separar a los niños de sus padres y poner a los casos asintomáticos con los que tienen síntomas.

"La prevención y el control de la epidemia en Shanghái están en la etapa más difícil y más crítica", señaló Wu Qianyu, funcionario de la comisión municipal de salud, en una sesión informativa.

Statement on the 11th meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee on #COVID19. The pandemic continues to be a Public Health Emergency of International Concern.



More https://t.co/1lMLmtbV0p pic.twitter.com/WVF2PtRiF2 — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 13, 2022

Europa y EU aún afectados por Covid-19

En algunos países de Europa se está produciendo un aumento más lento de los nuevos casos, o incluso un descenso, pero la región sigue registrando más de un millón de casos cada dos días, según el recuento de Reuters.

En Alemania, la media de siete días de nuevos contagios bajó se sitúa ahora en el 59 por ciento de su pico anterior a fines de marzo. Los nuevos casos también están disminuyendo en el Reino Unido e Italia, mientras que se mantienen estables en Francia.

En general, los casos de Covid-19 en Estados Unidos han disminuido mucho tras tocar niveles récord en enero, pero el resurgimiento de casos en partes de Asia y Europa ha hecho temer que se produzca otra oleada en el país norteamericano.

La BA.2 representa en la actualidad cerca del 86 por ciento de todos los casos secuenciados en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Se sabe que es más transmisible que las subvariantes BA.1 y BA.1.1 de ómicron. Sin embargo, las pruebas obtenidas hasta ahora sugieren que la BA.2 no tiene más probabilidades de causar una enfermedad grave.

The International Health Regulations Emergency Committee on #COVID19 reconvenes today, for the 11th time since its first meeting in January 2020.



More about the IHR Emergency Committee: https://t.co/L04VMWCxMt pic.twitter.com/LSzFJl2Zky — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 11, 2022

Vacunas contra Covid-19 fundamentales para evitar estragos que puede causar el virus

Cerca del 64.8 por ciento de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, aunque sólo el 14.8 por ciento de los habitantes de los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis, según cifras de Our World in Data.

Aunque los casos se han disparado en Europa y Asia recientemente, Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de casos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, con 80.41 millones, seguido de India, con 43.04 millones, y Brasil, con 30.14 millones.

Desde el año 2020, alrededor del 37 por ciento de los casos de Covid-19 en el mundo se han producido en Europa, el 21 por ciento en Asia y el 17 por ciento en América del Norte.

Alrededor de 6.5 millones de personas han perdido la vida por el Covid-19 desde que comenzó la pandemia. Estados Unidos ha registrado el mayor número de muertes, seguido de Rusia, Brasil e India.