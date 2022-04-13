OMS indica que el Covid-19 se mantiene como pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que el virus de Covid-19 se mantiene como una emergencia internacional, es decir, seguimos en pandemia a pesar de que la semana pasada se registró el número más bajo de muertes desde su inicio.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, explicó que algunos países todavía tienen picos graves de casos de Covid-19, lo que ejerce presión sobre los hospitales, y eso es un motivo para mantener la alerta mundial.

“Esta semana, el Comité de Emergencias del RSI Covid-19 se reunió y acordó por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública”, indicó durante una conferencia este miércoles, por lo que “aún no es momento de bajar la guardia”.

Tedros indicó que la OMS seguirá trabajando para que las herramientas contra el Covid-19 se distribuyan de manera equitativa para fortalecer los sistemas de salud como lo tiene contemplado en el Plan estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS 2022.

La Organización Mundial de la Salud dijo que cerrar la brecha de equidad en vacunas es la mejor manera de aumentar la inmunidad de la población y protegerla contra futuras olas de Covid-19.

Agregó que en los últimos dos años la OMS se ha actualizado para perfeccionar sus recomendaciones basadas en la ciencia más reciente, por lo que los diagnósticos también están mejorando y se volvieron más accesibles.

OMS se prepara para una segunda pandemia

Tedros dijo que así como la OMS responde a la pandemia actual de Covid-19, ya se está preparando para una segunda emergencia sanitaria.

“He hablado antes sobre la necesidad de un acuerdo generacional que encienda las inversiones, la colaboración y el compromiso que necesitamos para proteger nuestro planeta y nuestra gente”.

Por lo que aseguró que un nuevo acuerdo pandémico es la mejor defensa colectiva contra los virus conocidos y "la próxima enfermedad X".

