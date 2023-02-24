Se detectan casos humanos, gripe aviar es “preocupante": OMS

La OMS (Organización Mundial dela Salud), está colaborando con las autoridades de Camboya tras confirmarse dos casos humanos de gripe aviar H5N1 en una familia del país africano.

Luego de calificar la situación como de "preocupante" por el reciente aumento de casos en aves y mamíferos, la doctora Sylvie Briand, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias, le ha dicho a la prensa en una sesión virtual que la Organización Mundial dela Salud (OMS), que está revisando su evaluación global de riesgos a la luz de los últimos acontecimientos.

Cabe señalar que la última vez que la agencia sanitaria de la OMS evaluó el riesgo para los humanos de la gripe aviar fue a principios de este mes (febrero de 2023).

@WHO's Sylvie Briand said that if needed, based on 2019 estimates, depending on using adjuvants and other variables



"could be in the range of 400 to 800 million doses of vaccine for the first year."https://t.co/r9JZyT8m0o pic.twitter.com/uOgbqLuOr5 — Alexander Tin (@Alexander_Tin) February 24, 2023

OMS dice que situación de gripe aviar es "preocupante" y trabaja junto con Camboya

Las autoridades de Camboya informaron de la muerte de una niña de 11 años a causa de la gripe aviar (virus H5N1), y comenzaron a realizar pruebas a 12 de sus contactos. Su padre, que había mostrado síntomas, también dio positivo en las pruebas del virus H5N1.

La doctora Sylvie Briand, señala que: "La situación mundial del H5N1 es preocupante, dada la amplia propagación del virus en las aves de todo el mundo y los informes cada vez más numerosos de casos en mamíferos, incluidos los humanos".

Briand agrega que aún no está claro si se había producido una transmisión entre casos humanos o si los dos casos se debían a las "mismas condiciones ambientales", probablemente por un contacto estrecho con aves u otros animales infectados.

LIVE: Virtual Press Conference on #Influenza Vaccine Composition for Northern Hemisphere (2023-2024) and Zoonotic Influenza. Tune in. https://t.co/H9eBrZFJgR — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2023

¿Qué provoca la gripe aviar en los humanos?

Cuando la gripe aviar es transmitida al ser humano (casos humanos), los síntomas en las personas pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) y hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda (dificultad para respirar), shock e incluso la muerte.

La directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias agrega que: "La OMS se toma muy en serio el riesgo de este virus e insta a todos los países a intensificar la vigilancia".