México tiene primer caso de gripe aviar H5N1: OMSA

México notificó un primer caso de la grave cepa "H5N1" de la gripe aviar, informó el viernes (21 de octubre de 2022) la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), con sede en París, capital de Francia.

El virus de la gripe aviar subtipo "H5N1", fue detectado en un ave silvestre en el municipio de Metepec en el Estado de México, al oeste del Valle de México, señaló la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal), que basó su reporte en información de parte de las autoridades mexicanas.

En su informe, la Organización Mundial de Sanidad Animal, señaló que: "Este reporte representa el primer aislamiento de un virus de influenza aviar altamente patógena subtipo H5N1 en México, el cual ocurrió en un ave que no es de crianza y en uno de los corredores de aves silvestres migratorias que cruzan el país".

Cabe señalar que la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), comúnmente llamada gripe aviar, ha matado durante este año 2022 a bandadas de aves de corral tanto en Europa como en Estados Unidos y los expertos se encuentran preocupados porque el virus no ha remitido como antes durante el verano del hemisferio norte.

En la última década, México ha experimentado brotes de otra cepa de gripe aviar, de subtipo H7N3, en algunas zonas del país, incluyendo casos a principios de este año.

Segunda foco de gripe aviar en aves silvestres, esta vez en Castilla y Leon‼️

Por lo visto las camaras de la Laguna del Oso, en la provincia de Avila, fueron las que dieron la primera alerta.



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¿Cuáles son las características de la influenza de alta patogenicidad?

Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a las aves de corral, como guajolotes, gallos, gallinas, pollos y codornices, entre otras; es caracterizada por provocar coloración purpura o amoratada en la cresta, además de en la "barbilla" de las aves afectadas.

El virus de influenza aviar A (H5N1) altamente patógeno (HPAI) se presenta principalmente en aves, es sumamente contagioso entre las aves y puede ser mortal, especialmente para las aves de corral domésticas.

¿Sabes qué es la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP)? 🐔🦠



Checa esta información y conoce más acerca de esta enfermedad infecciosa que afecta a la industria avícola ⬇️ pic.twitter.com/dFWPxD47oa — ASICAJalisco (@AsicaJalisco) October 17, 2022

¿Qué tipo de influenza es la más peligrosa?

El virus de la influenza A es el más perjudicial, ya que puede provocar una enfermedad grave. Los pájaros acuáticos salvajes son a menudo los portadores de una gran variedad de virus de la influenza A. En ocasiones, estos virus se transmiten de las aves a los humanos y pueden causar brotes devastadores.