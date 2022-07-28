La catedral de Notre-Dame reabrirá al público en 2024

Rima Abdul-Malak, ministra de Cultura de París, dijo que la catedral de Notre-Dame está en camino para reabrir sus puertas al público en 2024, después de cinco años del incendio que destruyó el techo.

Malak explicó que la fase de limpieza del proyecto de restauración, por lo que a finales del verano comenzarán las labores de reconstrucción en la catedral de Notre-Dame.

“Todos estamos bastante seguros que el año 2024 será el año de la finalización de la mayor parte de este sitio, al menos de la apertura de la catedral para el culto y para el público”, dijo la ministra de Cultura.

Este jueves acudieron a la catedral de Notre-Dame un grupo de expertos encabezados por el arquitecto jefe de sitios históricos de Francia, Philippe Villeneuve, y el general del ejército francés, Jean-Louis Georgelin.

Villeneuve mostró una técnica utilizada para limpiar los frisos de la Catedral utilizando látex para eliminar el polvo sin dañarlos para que quede lista y puede reabrir en 2024.

|Reuters

La catedral de Notre-Dame será restaurada a su diseño anterior, incluida la aguja de 96 metros (315 pies) diseñada por el arquitecto Eugene Viollet-le-Duc a mediados del siglo XIX y para la cual se seleccionó madera nueva.

Cabe destacar que durante las excavaciones para la restauración de la catedral de Notre-Dame fue hallado el sarcófago de plomo que data del siglo XIV y que probablemente perteneció a un alto dignatario.

Incendio destruyó el techo de la catedral de Notre Dame

La catedral de Notre-Dame en París, cerró en abril de 2019 tras un incendio que destruyó su techo y derrumbó su aguja, para horror de los espectadores y la gente que miraba en Francia y en todo el mundo en la televisión y las redes sociales.

Poco después del incendio, el presidente Emmanuel Macron dijo que la catedral, que data del siglo XII, sería reconstruida y luego prometió que reabrirá a los fieles para 2024, cuando Francia será sede de los Juegos Olímpicos.

