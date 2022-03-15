Descubren sarcófago bajo la catedral de Notre-Dame en París

Un grupo de arqueólogos descubrió un sarcófago de plomo debajo de la catedral de Notre-Dame, en París, lo que ofrece una nueva visión de la historia del edificio que data del siglo XIII y que actualmente está en reconstrucción tras el incendio que sufrió en 2019.

Los trabajos de excavación se realizan en el interior de la catedral de Notre-Dame como medida de precaución antes de la instalación de los andamios para restaurar un caballete de 100 metros de altura que resultó dañado durante el incendio.

"El suelo del crucero reveló restos de notable calidad científica", declaró la ministra francesa de Cultura, Roselyne Bachelot, quien añadió que los trabajos de excavación se prolongarán hasta el 25 de marzo.

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Hallan sarcófago que data del siglo XIII en catedral de Notre-Dame

El lugar donde se realizó la excavación y fue hallado el sarcófago de plomo se encuentra bajo una capa rocosa que data del siglo XVIII, sin embargo algunos niveles inferiores se remontan al siglo XIV y otros más a principios del XIII, informó el Ministerio de Cultura de París.

Los arqueólogos afirmaron que el sarcófago de plomo probablemente perteneció a un alto dignatario y dijeron que podría datar del siglo XIV, lo que -de confirmarse- lo convertiría en un hallazgo espectacular.

Christophe Besnier, del Instituto Arqueológico Nacional de Francia, detalló que, “pudimos enviar una pequeña cámara al interior que mostró restos de telas, materia orgánica como cabellos y restos de plantas"

Declaró que el hecho de encontrar plantas debajo de la catedral de Notre-Dame, significa que todo lo que está ahí se conservó en buen estado.

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La excavación también reveló una fosa inmediatamente debajo del suelo de la catedral, que probablemente se hizo hacia 1230, cuando se estaba construyendo Notre-Dame, uno de los ejemplos más antiguos del gótico francés.

Los hallazgos se realizan tras las excavaciones derivadas del incendio en la catedral de Notre-Dame, evento que conmocionó a Francia, con parisinos con lágrimas y turistas atónitos que veían cómo el fuego derribaba la aguja de la catedral.

