Desaparece alumno del CCH Oriente: buscan a Joshua Israel Alvarado Velasco

Las alarmas se encendieron en la comunidad estudiantil y académica del CCH Oriente de la UNAM, pues un estudiante llamado Joshua Israel Alvarado Velasco está desaparecido.

El reporte de la ausencia del alumno del nivel medio superior fue confirmado por el propio plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

¿Qué se sabe del alumno del CCH Oriente desaparecido?

A través de sus redes sociales, el CCH Oriente publicó un mensaje en el que pide ayuda para la localización del menor de 15 años de edad.

“Solicitamos su apoyo con la difusión del boletín o cualquier información sobre el paradero de Joshua Israel Alvarado Velasco, alumno del plantel Oriente”, se lee en el mensaje en X.