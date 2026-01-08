Hackean la UNAM ¿Robaron datos personales de alumnos? Esto se sabe

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) sufrió una vulneración en su sistema de información durante el periodo vacacional, pero ¿qué se sabe de este ataque?

Este miércoles 7 de enero de 2026, la UNAM confirmó que durante el periodo vacacional fue detectada una intrusión no autorizada en cinco de los más de cien mil sistemas informáticos universitarios.

“La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM informa que durante el periodo vacacional fue detectada una intrusión no autorizada (hackeo) en cinco de los más de cien mil sistemas informáticos universitarios”, dio a conocer en un comunicado.

¿Qué pasó con la información de alumnos y maestros de la UNAM tras hackeo?

La UNAM aseguró que tras un primer análisis técnico se confirmó que no hay indicios de extracción de información de los sistemas de datos personales de los alumnos, profesores y personal administrativo,

La información, indicó la universidad, permanece segura y bajo esquemas de protección institucional.

Activan protocolo de seguridad tras hackeo en la UNAM

La Universidad, de manera preventiva, activó los protocolos institucionales de atención a incidentes de seguridad informática, que incluyó la inhabilitación de los sistemas correspondientes.

Asimismo, dio a conocer que ya coordina acciones con autoridades locales y federales de ciberseguridad para presentar las denuncias legales correspondientes.

Hackeo en la UNAM y ataque a información de Rectoría

Sin embargo, en redes sociales fueron filtrados documentos que aseguran que un ciberdelincuente que se hace llamar ByteToBreach, hackeó desde marzo de 2025 diversos servidores de la UNAM que contenían los datos de al menos 300 mil integrantes de la comunidad universitaria, así como información sensible de 200 correos de la Rectoría.