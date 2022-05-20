CDC: adenovirus es la principal hipótesis de hepatitis grave en niños

La infección por adenovirus, un virus común en la infancia, es la principal hipótesis de los recientes casos de hepatitis grave de origen desconocido en niños que han provocado al menos seis muertes, dijeron el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los CDC dijeron que siguen investigando si los 180 casos identificados en 36 estados y territorios desde octubre representan un aumento de la tasa de hepatitis en niños o si se ha revelado un patrón existente gracias a una mejor detección.

En abril, los CDC emitieron una alerta a nivel nacional para que los médicos estuvieran atentos a los niños con hepatitis, que puede causar daños en el hígado y provocar insuficiencia hepática.

El Dr. Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC, dijo que alrededor de la mitad de los niños diagnosticados con hepatitis en los últimos meses también estaban infectados con un tipo de adenovirus, un virus que causa el resfriado común, pero que la agencia está investigando la causa exacta de la enfermedad.

El Dr. Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC:

Se están acumulando pruebas de que el adenovirus, en particular el adenovirus - 41, desempeña un papel.

Millions are living with viral hepatitis, and most do not know they have it. On this #NationalHepatitisTestingDay, let’s raise awareness of #HepB & #HepC and encourage everyone to get tested & learn their status.



Use @cdchep’s toolkit to spread the word: https://t.co/wyXtelwRLP. pic.twitter.com/szCZONPmKy — CDC (@CDCgov) May 19, 2022

Los CDC señalaron que una teoría es que las medidas de mitigación de la pandemia pueden haber limitado la exposición al adenovirus, lo que ha provocado un "aumento" de las infecciones con la reducción del distanciamiento social y otros esfuerzos de salud.

La hepatitis vinculada a este tipo de adenovirus se ha asociado casi exclusivamente a niños inmunodeprimidos, pero muchos de los casos notificados por primera vez a los CDC no presentaban tales condiciones.

Los CDC también están investigando si la infección por COVID puede estar desempeñando un papel, así como otros patógenos, medicamentos y factores de riesgo.

En comparación con las tasas anteriores a la pandemia, los CDC dijeron que no ha observado un aumento general de la incidencia de la hepatitis grave en los niños, que sigue siendo poco frecuente, con unos 1.500 a 2.000 casos identificados en un año típico.

