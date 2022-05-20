¿Cuántos casos de hepatitis aguda infantil hay en América Latina?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta el momento se contabilizan seis países que confirman casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido en América Latina.

La organización detalla que se detectaron 33 casos confirmados y hay otros 53 sospechosos que se encuentran en investigación para confirmar o descartar si se trata de hepatitis infantil aguda en latinoamérica.

Entre los países de América Latina que confirman casos de hepatitis aguda infantil están: Argentina, Panamá, Costa Rica, México, Brasil y Puerto Rico. También Estados Unidos y Canadá ya cuentan con casos.

México ya registra la primera muerte en un niño de 3 años, mientras analiza otros 21 sospechosos. Estados Unidos revisa 109 posibles contagios y registra cinco muertes.

La primera alerta mundial sobre la hepatitis aguda infantil se reportó en Reino Unido, el pasado 5 de mayo, sin que la enfermedad esté relacionada con los virus de hepatitis A, B,C, D y E.

A nivel mundial, se notifican un total de 429 casos probables en 22 países, incluidos 26 casos que han requerido trasplante de hígado.

🟨Update: As of 15 May, 429 probable cases have been reported from 22 countries, including 26 cases 🧒🏾👶🏻 who have required liver transplantation.



In the Americas 🌎 to date, a total of 33 probable cases in 6 countries have been reported.



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¿Qué es la hepatitis aguda infantil?

La OPS describe a la hepatitis como una infección o intoxicación que provoca la inflamación del hígado. Cuando la inflamación ocurre de manera rápida y abrupta principalmente en niños, se trata hepatitis aguda infantil.

¿Por qué es considerada desconocida la hepatitis aguda infantil?

La OMS consideró que la hepatitis aguda infantil es de origen desconocido porque las pruebas de laboratorio excluyen que sean casos de hepatitis virales conocidas.

En muchos casos, se constató una infección por adenovirus en los niños y el vínculo entre estos dos se investiga como una de las hipótesis sobre las causas subyacentes.

¿Cuáles son los síntomas y tratamiento para la hepatitis aguda infantil?

La hepatitis aguda infantil tiene diferentes síntomas: gastrointestinales, como diarrea o vómito, fiebre y dolor muscular, pero lo más característico es la ictericia, una coloración amarilla de la piel y los ojos.

Por el momento no hay un tratamiento específico para la hepatitis aguda infantil, sin embargo, los médicos alivian los síntomas y estabilizan al paciente en casos graves.

Se recomienda a los países focalizar los esfuerzos en investigar casos que cumplan la definición operativa de caso en lugar de implementar una vigilancia universal.

Acceda al formulario para notificación de casos a la @ops/oms: https://t.co/gzqbmQiSVi — PAHO/WHO Emergencies-OPS/OMS Emergencias (@PAHOemergencies) May 18, 2022

¿Cómo proteger a los niños de la hepatitis aguda infantil?

La OPS recomienda a los padres estar atentos a los principales síntomas de la hepatitis aguda infantil como diarrea, vómito e ictericia, y en caso de presentar estos signos buscar ayuda médica.

Mientras que para prevenir, se pueden tomar las medidas básicas de higiene, como lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar.

