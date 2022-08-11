Los CDC recomiendan eliminar cuarentena por Covid-19 en EU

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos (EU) recomendaron a las autoridades eliminar algunas medidas restrictivas como la cuarentena y el distanciamiento social por el Covid-19.

Añadió que las personas deben concentrarse en evitar la enfermedad grave del Covid-19 y recomendó dejar el distanciamiento social de 1.6 metros entre cada individuo para reducir el riesgo de exposición y que lleva más de dos años vigente.

“Las condiciones actuales de esta pandemia son muy diferentes a las de los últimos dos años”, dijo Greta Massetti, epidemióloga de los CDC, este jueves durante una conferencia de prensa.

Señaló que el nuevo enfoque para combatir la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, es seguir vacunando a la población para protegerlos de enfermedades graves generadas por el virus.

Updated #COVID19 guidance to help you make informed decisions to protect yourself & others from severe illness. Knowing your risk & taking prevention steps, including vaccination & masking, can help you & loved ones from getting really sick. @CDCMMWR: https://t.co/DmfPOAPMjW — CDC (@CDCgov) August 11, 2022

“Los altos niveles de inmunidad de la población se debido a la vacuna y la infección previa y las muchas herramientas disponibles para prevenir a la población en general y proteger a las personas con mayor riesgo nos permite enfocarnos en proteger a las personas de enfermedades graves”, añadió.

¿Qué medidas contra Covid-19 recomiendan los CDC eliminar?

Además del distanciamiento social, los CDC también señalaron que ya es momento de eliminar el rastreo de contactos o limitarse a ciertos casos de alto riesgo como hogares para personas de la tercera edad.

La nueva guía para combatir al Covid-19 también propone eliminar la cuarentena para personas que estuvieron expuestas al Covid-19, pero que no están infectadas.

Por el contrario, los DCD indicaron que es necesario continuar haciendo pruebas para personas con síntomas y a las personas con las que tuvieron contacto en los días posteriores al contagio. Asimismo pidió que los cubrebocas se sigan utilizando en interiores.

Los CDC explicaron que estas nuevas recomendaciones se dan porque el SARS-CoV-2 "puede estar con nosotros a largo plazo". Y el objetivo del nuevo plan es ayudar a las personas a vivir sus vidas alrededor del Covid-19 con las menores interrupciones en el trabajo y la escuela.