EU elimina uso obligatorio de cubrebocas; la gente decide usarlo

La administración de Biden ya no hará cumplir una ley de EU de mandato de cubrebocas en el transporte público, después de que un juez federal en Florida dictaminó el lunes que la directiva de 14 meses era ilegal, anulando un esfuerzo clave de la Casa Blanca para reducir la propagación de COVID-19.

Poco después del anuncio, todas las principales aerolíneas, incluidas American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines, así como la línea nacional de trenes Amtrak, relajaron las restricciones con efecto inmediato.

El martes 19 de abril en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, D.C., la mayoría de los pasajeros llevaban mascarillas.

Robert Gerard / Fotógrafo:

Creo que las personas que dicen que están infringiendo sus derechos, bueno, tienen derecho a morir si quieren, pero elijo no hacerlo todavía.

La semana pasada en EU los funcionarios de salud habían extendido el mandato hasta el 3 de mayo, que exige que los viajeros usen cubrebocas en aviones, trenes y taxis, vehículos compartidos o centros de tránsito, diciendo que necesitaban tiempo para evaluar el impacto de un aumento reciente en los casos de COVID-19 causados por el coronavirus en el aire.

Los grupos de la industria y los legisladores republicanos se opusieron y querían que la administración terminara el mandato de cubrebocas de forma permanente.

Aunque en EU el cubrebocas ya no es obligatorio; la gente decide usarlo. REUTERS/Alyssa Pointer|ALYSSA POINTER/REUTERS

Jueza elimina orden de cubrebocas obligatorio en transporte público

En EU el fallo de la jueza de distrito Kathryn Kimball Mizelle, designada por el presidente Donald Trump, intervino en una demanda presentada el año pasado en Tampa, Florida, por un grupo llamado "Health Freedom Defense Fund". Sigue una serie de fallos contra las directivas de la administración Biden para combatir la enfermedad infecciosa que ha matado a casi un millón de estadounidenses, incluidos los mandatos de vacunas o pruebas para los empleadores.

La jueza Mizelle dijo que en EU, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se excedieron en su autoridad con el mandato del uso de cubrebocas, no buscaron comentarios públicos y no explicaron adecuadamente sus decisiones.

El funcionario del gobierno de EU, dijo que mientras las agencias evaluaban los posibles próximos pasos, la decisión de la corte significaba que la orden de uso de cubrebocas en el transporte público de los CDC ya no estaba vigente. La administración aún podría optar por apelar la orden o buscar una demora de emergencia en la ejecución de la orden.