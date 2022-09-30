Gobierno CDMX y Segalmex firman convenio; abrirán 165 lecherías

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo y el Director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, (Segalmex), Leonel Cota Montaño, firmaron un convenio para la apertura en la Ciudad de México de 165 nuevas lecherias Liconsa,

35 nuevas tiendas Diconsa y 5 puntos móviles Diconsa con presencia en las ferias para el bienestar.

Esto con el beneficio directo de cerca de 1.5 millones de personas, que podrán acceder a productos de la canasta básica incluyendo la leche a precios de entre 25 y 70 por ciento por debajo de las tiendas comerciales.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX calificó de histórico este convenio pues aseguró que desde hace décadas no se abre una nueva tienda Liconsa en la capital.

También explicó que esto responde a la voluntad del Gobierno Federal y capitalino de ofrecer una alternativa para aliviar el costo de la inflación qué se vive en México y en el mundo debido a la Guerra de Ucrania y el desabasto de granos que producía aquel país.

"Lo que estamos haciendo, es apoyar la economía de las familias de la Ciudad de México. Así que por eso digo que es un día histórico, porque lo que estamos haciendo es enfrentar la inflación y ¿Cómo se enfrenta? Pues con la labor que se está dando por parte de segalmex a la Ciudad de Mexi así que ahora sí que muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida"

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En conferencia de prensa posterior a la firma del convenio la funcionaria capitalina precisó que la apertura de estás tiendas tendrá un costo de 27 millones de pesos que será absorbido por el gobierno capitalino y Segalmex.

Por su parte Leonel Cota Montaño aseguró que estás medidas tienen el propósito de reducir la inflación gracias a que al fomentar una mayor producción también se reducen los costos de los productos básicos para los consumidores.

"Estamos fortaleciendo la política de apoyar a los productores pero reduciendo también el costo a los clientes y a los consumidores. Esa es la estrategia del gobierno de la República, fortalecer la capacidad productiva de los pueblos, fortalecer la estructura de producción, porque justamente en la medida que produzcamos más, en esa medida también vamos a reducir los riesgos de inflación que hay en el país".

Finalmente José Merino, Director de la Agencia de inovacion digital de la CDMX específicó quE se decidió la colocación de las tiendas de acuerdo con el criterio de beneficiar a las zonas de la capital que más lo necesiten por sus condiciones socioeconómicas.