Gobierno de CDMX mantiene cero tolerancia a chelerías en vía pública

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) mantiene cero tolerancia contra las chelerías, ya que los últimos tres meses desmanteló 17 negocios y ejecutó diversos procedimientos en 51 locales.

A través de un comunicado, el gobierno de la CDMX dio a conocer que como parte del programa “La Noche es de Todos”, desde su relanzamiento el pasado 25 de agosto, se han llevado a cabo seis operativos en cinco alcaldías.

Las demarcaciones donde se efectuaron los operativos contra las chelerías son Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

A través de un comunicado, el gobierno de la CDMX se informó que del total de establecimientos verificados, se determinaron los siguientes estados procesales: 24 fueron clausurados y nueve presentan impedimento jurídico porque sus dueños promovieron un juicio, aunque a tres de ellos se les clausuró. Además, uno está pendiente de ejecutar la resolución de clausura.

Además, 10 establecimientos se encuentran sin resolución, mientras que uno ya tuvo resolución, pero sin sanción, y nueve se encontraron cerrados al momento de la verificación. También se registraron 17 reposiciones de sellos de suspensión de actividades y 13 de clausura.

CDMX apercibe a locales de Zona Rosa por ruidosos



Se agregó que el 11 de noviembre autoridades capitalinas realizaron un operativo en el que se

se entregaron cuatro apercibimientos a locales potencialmente ruidosos y cinco exhortos a establecimientos que fueron denunciados ante la PAOT, los cuales tienen de plazo hasta el 22 de noviembre para cumplir con la Norma Ambiental 005-AMBT-2013, que establece 65 decibeles, de las 6 a las 20 horas, y de 62 decibeles, de las 20 a las 6 horas.

A un establecimiento que fue denunciado previamente por ruido excesivo ante la PAOT, se le hizo una medición de emisiones sonoras, conforme a los estándares técnicos establecidos. Debido a que sobrepasó la citada norma, se le entregará un exhorto. Además, cuatro establecimientos fueron identificados con ruido excesivos.