¿Por qué la CDMX antes se llamaba Distrito Federal?

¿Por qué la Ciudad de México (CDMX) antes se llamaba Distrito Federal? Pese a que la capital del país cambió de nombre en 2016, aún hay quienes siguen nombrando al territorio D.F, por sus siglas.

El Distrito Federal de México se creó el 18 de noviembre de 1824, cuando tras la caída del Imperio de Agustín de Iturbide, el Congreso decidió que el territorio albergaría los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que obligaba a la ahora CDMX a obedecer completamente al Estado Federal, dejando sin autonomía.

Fue hasta el 2016 que la CDMX cambió no solo su nombre, sino también dio paso importante en el ejercicio de su desarrollo integral en la administración gubernamental.

¿Cuándo la CDMX dejó de llamarse Distrito Federal?

La reforma constitucional para que la CDMX dejara de ser un Distrito Federal no fue una tarea sencilla, pues se impulsó desde 2010 y no fue hasta el 29 de enero de 2016 cuando el cambio oficial se llevó a cabo.

De acuerdo con la iniciativa, el cambio de Distrito Federal a CDMX era fundamental para darle una nueva identidad al territorio que resaltara los aspectos sociales, industriales y culturales, ya que anteriormente el gobierno no poseía la autonomía administrativa suficiente.

Por ejemplo, en el entonces Distrito Federal, la figura que actualmente se conoce como Jefe de Gobierno era intermedia entre un alcalde y el gobernador de un estado. Además, existía una Asamblea Legislativa que no contaba con atribuciones de un Congreso Local.

La CDMX anteriormente Distrito Federal se compone de 16 alcaldías.|Google Maps

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, el Distrito Federal era y continúa siendo uno de los territorios más poblados del país, por lo que se requería contar con un Congreso Local para regular a la ciudadanía, situación que no era posible porque al ser un distrito, no podía tener dos poderes residentes en uno mismo.

Luego de 6 años de impulsar la iniciativa, el DF pasó a ser CDMX e integrarse como la entidad número 32 de los Estados Unidos Mexicanos, adquiriendo, con ello, nuevos derechos políticos.

¿Qué diferencias hay tras el cambio de D.F a CDMX?

Los cambios más relevantes que adquirió la CDMX al dejar de ser un Distrito Federal, fueron:



Creación de una nueva Constitución.

Transformación de delegaciones a alcaldías, mismas que están encabezadas por un alcalde y un cabildo integrado por 10 concejales elegidos democráticamente.

Creación de un Congreso Local.

Acceso a fondos federales para estados y municipios.

Elecciones democráticas y libres.

Asimismo, al afianzar la identidad de la CDMX, se produjo del cambio de imagen en la capital del país para la promoción turística nacional e internacional, que comenzó con la colocación de las distintivas letras de la ciudad en distintos espacios públicos como parques o avenidas y hasta el transporte público.

