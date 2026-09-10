Era su cuidadora y terminó detenida: Adulta mayor de 96 años habría sido atacada por su cuidadora en CDMX

Una llamada de emergencia llevó a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México hasta un cruce de calles en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. Al llegar, encontraron una escena que encendió las alertas: una adulta mayor de 96 años, en silla de ruedas, habría sido víctima de una agresión física.

En el lugar, un ciudadano señaló directamente a una mujer como la probable responsable de haber golpeado a la adulta mayor.

Pero la historia no terminó con ese señalamiento. Minutos después llegó un hombre de 66 años, quien se identificó como hijo de la mujer de 96 años y explicó a los policías una circunstancia que dio mayor contexto al caso.

La adulta mayor estaba bajo cuidado de la mujer detenida

De acuerdo con el reporte de la SSC, la víctima padece demencia senil y, debido a su condición, el hombre explicó que había contratado a la mujer señalada para encargarse de sus cuidados; la persona acusada tiene 59 años.

Ante la situación, los policías solicitaron la presencia de servicios de emergencia para que la adulta mayor pudiera recibir atención médica.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron a la mujer de 96 años y determinaron que presentaba lesiones que fueron clasificadas como policontundida. Sin embargo, no fue necesario trasladarla a un hospital; sin embargo, el hijo de la adulta mayor manifestó ante los policías su intención de proceder legalmente contra la mujer señalada por la presunta agresión.

🚨 En @AlcCuauhtemocMx fue detenida una mujer acusada de agredir a una adulta mayor de 96 años en silla de ruedas.



El hijo de la víctima reveló que la contrató como cuidadora; paramédicos diagnosticaron policontundida a la afectada sin traslado hospitalario.



El familiar… pic.twitter.com/cQMnzieFgP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

Policías detienen a mujer de 59 años

Con la decisión del familiar de iniciar acciones legales, los policías de la SSC detuvieron a la mujer de 59 años.

La ciudadana fue informada de sus derechos constitucionales y posteriormente quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, mientras que será esa autoridad la encargada de continuar con la investigación y determinar la situación jurídica de la detenida.