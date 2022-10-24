CDMX rompe Récord Guinness por clase de trampolines masiva

Durante la mañana de este domingo 23 de octubre, el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) reunió a 3,935 personas sobre su explanada para presenciar la clase de trampolines fitness más grande del mundo, evento que presumieron personalidades políticas y que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Entre los participantes que le dieron eco a la clase de trampolines masiva se encontró la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien propagó el mensaje de que “el deporte y la cultura alejan a los jóvenes de la violencia” y compartió imágenes de cómo se llevó a cabo la actividad.

Las 3,935 personas que acudieron a la clase se montaron en un trampolín individual y empezaron a brincar acorde a la rutina establecida por los instructores, quienes se colocaron en la tarima frente a la Catedral Metropolitana y fueron proyectados a través de pantallas gigantes.

Con 3,935 personas esta mañana se rompió el Récord Guinness por la Clase de Trampolines Fitness más Grande del Mundo. Gracias a @ClaraBrugadaM y el equipo de Iztapalapa por hacerlo posible.



El deporte y la cultura alejan a nuestros jóvenes de la violencia. #CiudadDeDerechos pic.twitter.com/VagQJH0zm5 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 23, 2022

El World Récord Guinness oficial fue bajo el concepto de clase masiva de jumping sobre la Plaza de la Constitución, un deporte que ha ganado mayor popularidad en los últimos años y que se sumó a las intenciones capitalinas de romper un nuevo récord, luego de conseguir la clase masiva de box más grande del mundo.

Cabe recordar que el pasado 18 de junio, el Zócalo de la CDMX se colgó la medalla por albergar la clase de box más grande del mundo, evento que dio pie a una reedición con otro deporte este mes de octubre.

Certificado a la CDMX y alcaldía de Iztapalapa por tener la clase trampolines fitness más grande del mundo|Tw/ClaraBrugadaM

¿Qué es el jumping o trampolines fitness?

Esta nueva tendencia en el mundo del deporte casero involucra una rutina y un trampolín individual, pues el objetivo es estar en constante movimiento encima de un trampolín durante 60 minutos, aproximadamente, para practicar oficialmente el jumping fitness.

A lo largo de este periodo de tiempo sobre la cama elástica, el objetivo es combinar movimientos aeróbicos en distintos ritmos mientras una persona está en constante salto, con el objetivo de quemar grasa y ganar condición física, ya que el cuerpo siempre se mantiene activo durante una hora.