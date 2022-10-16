Sheinbaum enciende el primero de los nuevos trenes para la Línea 1 del Metro

El primero de los nuevos trenes para la Línea 1 del Metro en la CDMX ya está en territorio nacional y lo presentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien a través de redes sociales presumió imágenes y algunos detalles de la nueva unidad, la cual llega procedente de China.

De igual forma, la mandataria capitalina encendió el nuevo tren y mostró cómo se lleva a cabo este proceso, para después recordar a sus seguidores cuáles serán los principales beneficios de estas nuevas unidades, pues serán un total de 29 los trenes que desfilen por la remodelada Línea 1 del Metro.

Este primer tren fue construido en su totalidad en territorio chino y exportado a México; sin embargo, los otros 28 llevarán un proceso mixto, pues se instaló una planta en el estado de Querétaro para elaborar el 35% del tren, con el objetivo de generar empleos, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México.

Como cada semana supervisamos los avances de la modernización de #LaNuevaLinea1. Nos subimos y encendimos el primero de los 29 trenes que se suman a la flota que dará servicio en esta línea. Les muestro. 👇🏻 pic.twitter.com/nwXCKSFanN — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 16, 2022

“Al tener un túnel continuo tiene mejor ventilación, mejor confort y calidad de viaje”, afirmó durante el video de presentación Guillermo Calderón, director del Metro de la CDMX. “Tiene un capacidad para 2,250 pasajeros, a diferencia de los que operaban antes que tenían capacidad para solo 1,700 pasajeros”, detalló.

Estos nuevos trenes cuentan con 72 cámaras de vigilancia al interior de los vagones y 36 pantallas distribuidas a lo largo del tren, las cuales prometen no solo informar cuál es la estación siguiente, sino mantener anunciar a los usuarios la situación en toda la Red de Movilidad de la ciudad para que puedan tomar previsiones en su traslado.

Claudia Sheinbaum y Guillermo Calderón durante la inspección a los nuevos trenes de la Línea 1 del Metro|Gobierno de la CDMX

Alrededor de 150 técnicos mexicanos fueron capacitados para poder elaborar el resto de los trenes en México, por lo que el segundo en llegar ya contará con mano de obra nacional, además de tener proveedores del interior del país, según los reportes presentados por el gobierno de la ciuad.

Todo esto fue informado desde el taller ubicado cerca de la estación Rosario en la alcaldía Azcapotzalco, donde llegarán cada uno de los nuevos trenes para su inspección protocolaria y eventual traslado a la Línea 1 del Metro, la cual, cabe recordar, se encuentra en proceso de remodelación desde el pasado 11 de julio entre las estaciones Observatorio y Balderas.