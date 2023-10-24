Fuerte explosión en la Gustavo A. Madero destruye viviendas de la colonia La Pastora

Durante la mañana de este martes 24 de octubre, la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) despertó con una fuerte explosión que se escuchó a varios kilómetros a la redonda. Producto de una acumulación de gas, una vivienda en la colonia La Pastora estalló y afectó a varios domicilios vecinos debido a la onda expansiva.

Bardas derrumbadas y cancelaría destruida fue parte de los destrozos ocasionados por la explosión durante esta mañana, pues en total fueron seis viviendas las afectadas por la explosión, la cual dejó varias imágenes catastróficas del suceso; sin embargo, hasta el momento solamente se reporta una persona lesionada.

Se trata de un hombre de 47 años, identificado como Moisés Vargas, quien presenta quemaduras y fue trasladado en ambulancia a un hospital para valorar su situación.

Video de los daños que dejó la explosión en la colonia La Pastora, alcaldía GAM

La explosión en la alcaldía GAM ocurrió, de manera concreta, entre las calles Ilhuicamina y Huitzilopochtli de la colonia La Pastora. Al sitio arribaron unidades de emergencia, encabezados por miembros de Protección Civil y con apoyo de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se encuentran laborando en el lugar.

De igual forma, se realizará la investigación correspondiente para determinar la razón oficial del estallido, así cómo la recolección de residuos que dejó la explosión y la revisión a las viviendas afectadas.

La explosión sucedió alrededor de las 6:30 de la mañana y el motivo se mantiene, presuntamente, por acumulación de gas de un predio con cuatro viviendas; sin embargo, son al menos 17 los domicilios afectados por el intenso estallido.

La persona lesionada fue trasladada por sus medios al hospital de Ticomán, el cual se está siendo regulado para ser trasladado a un hospital de especialidad... En las próximas horas se evaluará la estructura del inmueble para determinar las acciones a tomar, pero los vecinos podrán regresar a las viviendas.

Transmisión en vivo desde la zona de la explosión en la alcaldía Gustavo A. Madero

A la zona del siniestro arribó el equipo de Fuerza Informativa Azteca para informar parte de lo sucedido desde el lugar de los hechos, donde se pudo observar la gravedad de los daños provocados por la explosión, ya que a pesar de solo tener un herido de gravedad, todos los vecinos alrededor del domicilio resultaron afectados.

Vidrios rotos, bardas destruidas, afectaciones en tuberías, puertas destruidas, artículos electrodomésticos, y gran parte de la casa principal quedaron severamente dañados, por lo que se requirió del apoyo de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, apoyados por elementos de Protección Civil.

Fotos de la explosión en una vivienda de la colonia La Pastora, en la alcaldía GAM, CDMX