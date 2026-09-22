¿Tu número se queda sin servicio? Celulares que deben vincular su línea antes del 30 de septiembre 2026; cómo registrarse y consecuencias de no hacerlo

¿Tu celular podría quedarse sin línea a fin de mes? Algunos usuarios tendrán que cumplir con el registro obligatorio de su número telefónico antes del 30 de septiembre 2026 para evitar la suspensión de llamadas, datos y mensajes; te compartimos los dispositivos que deben registrarse y cómo hacerlo antes de la fecha límite.

Celulares que deben vincular su línea antes del 30 de septiembre

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que los celulares que deben cumplir con el registró de línea en México son todos aquellos que terminen el número "3" , siendo el 30 de septiembre 2026 la fecha límite para cumplir con el trámite.

Por otro lado, los celulares de prepago, mientas que los números telefónicos que cuentan con un plan son dados de alta de forma automática por la misma compañía del teléfono.

📱 ¿Tu número celular termina en 3?



Aún estás a tiempo de vincular tu línea. Tienes hasta el 30 de septiembre para realizar el proceso.



Hazlo en minutos y mantén tu línea activa. ✅



Ingresa a https://t.co/VUdmsZUVEZ y ubica el portal de tu compañía para completar la… pic.twitter.com/jcFdxZ1PY6 — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 22, 2026

¿Qué pasa si no vinculas tu número antes del 30 de septiembre 2026?

Si no registras tu celular antes de la fecha límite, los usuarios dejarán de recibir llamadas, mensajes de texto e internet, siempre y cuando no exista una conexión a alguna red Wi-Fi.

Además, los usuarios podrían perder el accesos a bancos, redes sociales y otras aplicaciones de la vida diaria que requieran un código enviado al SMS.

Recuerda que en caso de no registrar tu celular el 30 de septiembre 2026; las autoridades brindan un plazo de 72 horas para poder dar de alta tu línea telefónica antes de perder por completo los servicios de tu celular.

Paso a paso: Cómo vincular tu línea celular antes de la fecha límite

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) compartió los pasos para poder realizar el registro de los celulares que terminen en "3" antes de fin de mes.



Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Selecciona la opción de vincular o registrar línea con identidad.

o con identidad. Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

¿Todavía tienes dudas sobre el proceso para vincular tu línea si termina en 1️⃣?



Marca al 079, disponible las 24 horas del día o escríbenos a:

dudasvinculacion@crt.gob.mx



Recuerda que tienes hasta el 31 de agosto para vincularte. ⏱️🗓️#YoRegistro pic.twitter.com/MbjQVx36kI — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 28, 2026

Calendario para el registro de celulares 2026 en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

