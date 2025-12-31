¿Vuela o qué? Así será el costo de la cena de Año Nuevo en restaurantes en la CDMX

Los restaurantes de la Ciudad de México ya alistan sus menús de cena de Año Nuevo para recibir el 2026 con un ligero aumento en precios.

Año nuevo 2026: cenas en CDMX registran aumento del 12% por inflación

Por ejemplo, Juanca Bañuelos, gerente de un restaurante, explicó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que deberán aplicar un incremento del 12% por la inflación y el aumento en precios de ingredientes para los platillos de esta temporada. Ofrecen opciones variadas para celebraciones familiares o grupales.

Menú y precios: ¿cuánto cuesta el kilo de lomo, bacalao y romeritos este fin de año?

Los comensales encontrarán opciones variadas en kilos y porciones. Bañuelos detalla precios específicos para facilitar la planificación: un kilo de lomo en 550 pesos, un kilo de pierna en 550 pesos; un kilo de pasta en 340 pesos, ensalada de manzana en 335 pesos, medio kilo de bacalao en 690 pesos.

Mientras que en platillos más tradicionales, un kilo de romeritos lo ofrece en su local a 250 pesos, un litro de caldo de camarón en 250 pesos, un pavo de 10 kilos en 4 mil 700 pesos, o la misma ave, pero de cinco kilos con relleno, en 2 mil 600 pesos. Para paladares más exigentes, la langosta al gusto está en mil 850 pesos.

Bebidas y clericot complementan las cenas festivas en la capital

Juanca Bañuelos detalla las bebidas que acompañan estos menús. La jarra de clericot de litro y medio con frutos rojos cuesta 380 pesos. Estas opciones elevan la experiencia de las cenas, ideales para brindar al sonar las campanadas.

Los comensales encuentran en estos paquetes una forma accesible de disfrutar sabores mexicanos y mariscos premium. Los gerentes ajustan precios para cubrir costos operativos sin desanimar a los clientes locales que buscan celebrar en casa o en locales emblemáticos.

Lujo en Reforma: paquetes de cena y hospedaje para recibir el 2026

En hoteles del Paseo de la Reforma, las cenas de primer nivel captan la atención de visitantes. Ángel Luna, vendedor de un hotel en Reforma, describió un paquete a 5 mil 500 pesos, el cual consta de una cena de cuatro tiempos, show, habitación, las 12 uvas para las campanadas , una copa de vino espumoso y grupo musical que se presenta antes del show.

Estos paquetes completos atraen a turistas que eligen la CDMX para recibir el 2026. Mateo Castro, turista procedente de EU, comentó a FIA: “Es como cualquier otra ciudad. Así vas a Nueva York o Ciudad de México. Está caro”. Algunos visitantes valoran la vibrante oferta de la capital pese a los costos elevados antes de la fiesta de Año Nuevo que ofrecerá el gobierno de la capital del país en Reforma con presentaciones de música electrónica.