Familias arman “vaquitas” para pagar la cena de Año Nuevo para 2026

Prepárate para una cena de Año Nuevo, pero con el bolsillo bien calculado. Las familias mexicanas enfrentan un fin de año caro. Uget Hernández, locataria, lo dice claro: “Créanme que cenar no es nada económico”. Los costos suben y obligan a la creatividad.

Precios de cena Año Nuevo explotan: hasta 17 mil pesos para 15 personas

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) calcula que una cena de Año Nuevo para 15 personas, con plato fuerte, bebidas y postre, alcanza un costo de 17 mil 100 pesos este 2025. Ese monto representa un aumento del 17% comparado con el año pasado.

Uget Hernández detalla: “Para una cena de fin de año (el precio es de ) unos 5 mil, 6 mil pesos mínimo”. El Consejo Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios (CONACO) confirma que con sólo un plato fuerte familiar la cena sale más barata, pero igual pesa en el presupuesto.

El pavo, el preferido para las fiestas decembrinas, lidera los incrementos. “Tan solo aquí el pavo aproximadamente de 10 kilos son mil 600 pesos, más todo lo que le pongan aproximadamente unos 2 mil pesos”, explica la locataria.

Las frutas y bebidas complementan la factura: el ponche promedia los 100 pesos, dependiendo de la cantidad. Las uvas , imprescindibles para los 12 deseos, cuestan 150 pesos el kilo, aunque no han subido tanto como otros productos.

“Vaquitas” salvan la cena: familias cooperan y reparten gastos en México

Las familias mexicanas se ingenian para aligerar la carga. Reparten gastos o cooperan entre todos. Bertha Sánchez, ama de casa, afirma: “Solo uno no puede con los gastos, entre tres nos repartimos el gasto”. Paula Villegas, otra ama de casa, añade: “Nos cooperamos entre todos para que no se haga tanto el gasto, pues yo creo que unos 3 mil pesos para unas 20 personas”.

No obstante, otras familias prefieren ahorrar al pedir la comida ya preparada, por lo cual una mujer comentó que ello le costará alrededor de 2 mil pesos para atender a cuatro o cinco personas.

