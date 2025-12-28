Concierto de Fin de Año; estos son los artistas que se presentaran en el Ángel de la Independencia el 31 de diciembre
Si planeas celebrar el 31, toma nota: en el Ángel de la Independencia habrá una fiesta de música electrónica para recibir 2026. Conoce la lista de artistas y el horario.
Fin de Año: el Ángel de la Independencia, en la CDMX , se convertirá en el escenario de una fiesta de música electrónica que reunirá a miles de personas para recibir 2026. Conoce la lista de artistas que ambientaran la capital.
¿Qué artistas van a presentarse en Paseo de la Reforma en Fin de Año?
Para despedir el 2025, se presentará un elenco internacional, acceso abierto y con un ambiente pensado para la convivencia en el espacio público, el evento busca ofrecer una celebración segura.
- MGMT, DJ Set de Estados Unidos
- Arca, DJ Set, de Venezuela
- Ramiro Puente, de México
- Vel, de Francia y Marruecos
- Jehnny Beth, de Francia
- 3Ballmty, de México
- Mariana Bo, de México
- Kavinsky-live, de Francia
Este 31 de diciembre a partir de las 18 h ven a disfrutar la fiesta de música electrónica más grande en Paseo de la Reforma.— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 23, 2025
Recibe el 2026 con un elenco internacional, en un ambiente de alegría, convivencia y espacio público para todas y todos.
¡La #CapitalDeLaTransformación… pic.twitter.com/D2Hn5truHi
Las autoridades informaron que el evento se llevará a cabo el 31 de diciembre a partir de las 18:00 horas y hasta las 2:00 horas del primero de enero de 2026.
La alcaldía de CDMX que tiene una mega pista de hielo gratis
En la alcaldía Azcapotzalco, la explanada principal se transformó en una mega pista de hielo gratuita , una de las más grandes del norte de la capital.
La pista de hielo de Azcapotzalco opera todos los días, incluidos fines de semana y días festivos.
- Horario: de 13:00 a 20:00 horas
- Sede: Explanada de la Alcaldía Azcapotzalco
- Costo: Actividad gratuita
Si esta opción no te conviene, puedes asistir a otras alcaldías donde también hay pistas de hielo gratuitas:
- Gustavo A. Madero - Parque EDÉN Juventino Rosas: pista de hielo gratuita ubicada en este nuevo espacio recreativo en la alcaldía, con préstamo de patines incluido y otros atractivos familiares.
- Iztapalapa - Macroplaza: pista de hielo gratuita que se inauguró el 15 de diciembre como parte de la agenda navideña.
- Miguel Hidalgo - Deportivo José María Morelos y Pavón (colonia Pensil Norte): pista de hielo gratuita que forma parte de la programación decembrina en la alcaldía.
- Tláhuac - pista de hielo instalada en el interior del Bosque de Tláhuac con acceso gratuito.