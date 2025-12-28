Concierto de Fin de Año; estos son los artistas que se presentaran en el Ángel de la Independencia el 31 de diciembre

Fin de Año: el Ángel de la Independencia, en la CDMX , se convertirá en el escenario de una fiesta de música electrónica que reunirá a miles de personas para recibir 2026. Conoce la lista de artistas que ambientaran la capital.

¿Qué artistas van a presentarse en Paseo de la Reforma en Fin de Año?

Para despedir el 2025, se presentará un elenco internacional, acceso abierto y con un ambiente pensado para la convivencia en el espacio público, el evento busca ofrecer una celebración segura.



MGMT, DJ Set de Estados Unidos Arca, DJ Set, de Venezuela Ramiro Puente, de México Vel, de Francia y Marruecos Jehnny Beth, de Francia 3Ballmty, de México Mariana Bo, de México Kavinsky-live, de Francia

Este 31 de diciembre a partir de las 18 h ven a disfrutar la fiesta de música electrónica más grande en Paseo de la Reforma.



Recibe el 2026 con un elenco internacional, en un ambiente de alegría, convivencia y espacio público para todas y todos.



Las autoridades informaron que el evento se llevará a cabo el 31 de diciembre a partir de las 18:00 horas y hasta las 2:00 horas del primero de enero de 2026.

La alcaldía de CDMX que tiene una mega pista de hielo gratis

En la alcaldía Azcapotzalco, la explanada principal se transformó en una mega pista de hielo gratuita , una de las más grandes del norte de la capital.

La pista de hielo de Azcapotzalco opera todos los días, incluidos fines de semana y días festivos.



Horario: de 13:00 a 20:00 horas

Sede: Explanada de la Alcaldía Azcapotzalco

Costo: Actividad gratuita

Si esta opción no te conviene, puedes asistir a otras alcaldías donde también hay pistas de hielo gratuitas:

