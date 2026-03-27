Ceniza volcánica en CDMX: así puedes proteger a tu perro o gato en casa

¡El Popocatépetl respira! La caída de ceniza volcánica se hizo presente este día en prácticamente toda la Ciudad de México (CDMX), aunque con mayor acumulación en zonas del sur, oriente y poniente; ante esta situación es importante saber cómo proteger a tus perros o gatos para evitar problemas en su salud.

¿Cómo proteger a las mascotas de las cenizas?

La ceniza volcánica está compuesta por fragmentos microscópicos de roca y cristales, no es considerada tóxica; sin embargo, sí puede provocar diversas molestias en las mascotas, las cuales pueden pasar desapercibidas.

Ante este panorama, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también ha alertado sobre los efectos que puede tener en animales de compañía. Especialistas recomiendan mantener a perros y gatos dentro de casa para evitar la exposición, así como proteger sus bebederos y alimentos de la ceniza.

Además, es importante limpiar nariz, ojos y hocico con un trapo húmedo, cepillar su pelaje antes de que ingresen al hogar y proporcionarles agua limpia de manera constante.

Ante caída de ceniza, protege a tus animales de compañía: mantenlos en interiores, protege sus bebedores y platos de comida, y limpia su nariz, ojos y hocico con un paño húmedo.

Infografía de @FMVZUNAM 👇. pic.twitter.com/poHl5PFc7N — UNAM (@UNAM_MX) March 26, 2026

Estas medidas de salud y cuidado buscan prevenir afectaciones como problemas respiratorios o irritaciones, ya que, al igual que en humanos, la ceniza puede impactar la salud de las mascotas si no se toman precauciones.

Autoridades pidieron a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones para reducir riesgos tanto en personas como en animales.

Autoridades mantienen monitoreo tras la caída de ceniza en la CDMX

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la caída de ceniza provenientes del volcán Popocatépetl, estaba prevista desde la mañana y podría extenderse por alrededor de seis horas.

📷🌋 | Alertan por posible caída de ceniza volcánica durante las próximas horas en #CDMX



La reciente actividad del #Popocatépetl generaría el fenómeno que afectaría a todas las alcaldías. Vía: @SGIRPC_CDMXhttps://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/dHLGaUS9YP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

Ante ello, reiteró el llamado a la población a reducir la exposición y seguir medidas básicas como evitar actividades al aire libre, usar cubrebocas tipo N95 o KN95, cerrar puertas y ventanas, y proteger depósitos de agua. También recomendó retirar la ceniza con cuidado, evitando barrer en seco para no dispersarla en el aire.