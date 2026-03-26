Ceniza del volcán Popocatépetl cubre CDMX: estas son las alcaldías afectadas

La ceniza volcanica sí llegó. Lo que por la mañana era un aviso preventivo terminó por materializarse en varias zonas de la capital: durante cerca de seis horas, partículas finas provenientes del volcán Popocatépetl se dispersaron sobre la Ciudad de México, dejando rastro visible en autos, calles y techos.

📷🌋 | Alertan por posible caída de ceniza volcánica durante las próximas horas en #CDMX



La reciente actividad del #Popocatépetl generaría el fenómeno que afectaría a todas las alcaldías. Vía: @SGIRPC_CDMXhttps://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/dHLGaUS9YP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

Ceniza volcánica cae en distintas alcaldías de la CDMX, ¿cuáles fueron las más afectadas?

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, la caída de ceniza se registró de forma variable en prácticamente toda la ciudad, aunque con mayor presencia pudo darse en zonas del sur, oriente y poniente, donde las condiciones del viento favorecieron la acumulación.

Las alcaldías que pudieron ser afectadas por caída de ceniza:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En varias de estas demarcaciones, habitantes reportaron una ligera capa gris sobre vehículos y superficies, además de una sensación de polvo en el ambiente.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la caída de ceniza volcánica?

La ceniza volcánica, compuesta por fragmentos microscópicos de roca y cristales, no es considerada tóxica; sin embargo, sí puede generar molestias. Durante la jornada, algunos capitalinos reportaron irritación en ojos y garganta, así como incomodidad al respirar, especialmente en zonas donde la concentración fue mayor.

Entre los principales efectos detectados se encuentran:



Irritación en ojos, nariz y garganta

Molestias respiratorias en personas sensibles

Reducción de visibilidad en algunos puntos

Acumulación en superficies y संभाव potencial afectación en agua o alimentos expuestos

Autoridades mantienen monitoreo y piden precaución

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reiteró que el fenómeno estaba previsto desde la mañana, cuando se alertó sobre la posible caída de ceniza durante un lapso aproximado de seis horas.

Ante este escenario, el llamado a la población se mantiene: reducir la exposición y seguir medidas básicas de protección. Entre las principales recomendaciones destacan evitar actividades al aire libre, usar cubrebocas (de preferencia tipo N95 o KN95), cerrar puertas y ventanas, y proteger depósitos de agua.

Asimismo, se pidió retirar la ceniza con cuidado, evitando barrer en seco para no dispersarla nuevamente en el aire.