Cenizas de mexicanos fallecidos en accidente aéreo en Nepal llegan a México

La Embajada de México en la India confirmó que las cenizas de los cinco mexicanos que murieron en un accidente aéreo en Nepal, cerca del monte Everest, fueron trasladados este viernes 28 de julio. Cabe recordar que el helicóptero se estrelló el pasado 11 de julio.

"La embajada de México en India, informa que han concluido todos los trámites administrativos necesarios para identificar, cremar y trasladar a territorio nacional los restos mortales de la familia mexicana fallecida en Nepal", se lee en el comunicado.

Asimismo, la embajada de México en India reiteró sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas. Cabe destacar que, desde el accidente ocurrido el pasado 11 de julio, los cuerpos de los mexicanos fueron rescatados y trasladados a un hospital en Katmandú, para que se les realizara la autopsia correspondiente.

📰 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 (𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞)



En relación al trágico accidente ocurrido en Nepal, seguimiento (regarding the tragic helicopter accident that occurred in Nepal, follow-up). pic.twitter.com/ZObzkD3gk3 — Embassy of Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) July 28, 2023

Cinco mexicanos fallecidos en accidente aéreo en Nepal

Una familia conformada por madre, padre, tres hijos ya mayores de 20 años, originarios de Nuevo León, hicieron una visita a Nepal. Llegaron al país el 9 de julio y pensaban regresar a México el día 12; sin embargo, efectuaron un viaje turístico cerca del Monte Everest, para ver cerca la Cordillera del Himalaya. Aparentemente, a causa de la situación climatológica, el helicóptero en el que viajaban se desplomó, dejando como resultado a los cinco mexicanos fallecidos y al piloto de nacionalidad nepalí.

#IMPORTANTE | Familia mexicana de cinco integrantes, muere en el Monte #Everest.



Se registró un #accidente de helicóptero, aparentemente debido a que el mal #clima, obligó a cambiar la ruta de #vuelo.



Los #cuerpos fueron recuperados. pic.twitter.com/96s4ou3Co3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 11, 2023

¿Cómo fue el accidente aéreo donde murieron cinco mexicanos en Nepal?

El helicóptero donde viajaba la familia mexicana pertenecía a Mang Air, despegó de Surke, cerca de Lukla en la región del Everest, a las 10:04 (hora local) en dirección Katmandú, capital de Nepal; no obstante se perdió contacto con la aeronave 10 minutos después del despegue.

Las autoridades nepalíes desplegaron dos helicópteros y equipos terrestres para la búsqueda y rescate de la aeronave y sus pasajeros. Horas más tarde encontraron los cuerpos de los seis tripulantes.

Cabe destacar que se reportan accidentes aéreos en Nepal de manera constante, pues el país tiene una de las pistas más difíciles del mundo, ya que está rodeado de picos y nevados.