Embajada confirma rescate de cuerpos de mexicanos tras choque de helicóptero en el Everest

Ciudad de México. Federico Salas, embajador de México en la India, confirmó a Tv Azteca, que una familia mexicana, conformada por cinco personas y un piloto originario de Nepal, fallecieron en un choque de helicóptero, muy cerca del Monte Everest.

“Es una situación lamentable, era un viaje turístico en el helicóptero, para ver de cerca la Cordillera del Himalaya, específicamente el Monte Everest y no es claro que es lo que sucedió, aparentemente por la situación climatológica, el accidente sufrió un accidente, se desplomo y las 6 personas que estaba transportando fallecieron, 5 de las cuales eran mexicanos y uno era el piloto de nacionalidad nepalí.

#IMPORTANTE | Familia mexicana de cinco integrantes, muere en el Monte #Everest.



Se registró un #accidente de helicóptero, aparentemente debido a que el mal #clima, obligó a cambiar la ruta de #vuelo.



Los #cuerpos fueron recuperados. pic.twitter.com/96s4ou3Co3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 11, 2023

El diplomático mencionó que los cuerpos fueron recuperados y trasladados a un hospital en Katmandú, para que se les haga la autopsia correspondiente.

“Desde el momento que nos enteramos, hemos estado en contacto muy cercano con las autoridades de Nepal, afortunadamente tenemos en Nepal, a un cónsul honorario el cual mandó a personal del consulado para que estuvieran muy de cerca con las autoridades y lo primero que tuvimos que hacer es que en efecto fueran mexicanos los que habían fallecido, que hubieran estado en este accidente y después todos los trámites, hemos estado muy cercanos con las autoridades de Nepal, también hemos estado en contacto con los familiares de los fallecidos, de los mexicanos, allá en México para saber un poco que es su voluntad con relación a los restos”.

El embajador de #México en la India, @fsalas, confirmó a #FIA que una familia mexicana, conformada por cinco personas y un piloto originario de #Nepal, fallecieron en un #accidente de helicóptero, muy cerca del Monte #Everest. https://t.co/9UuYoeYtX0 pic.twitter.com/Oh8M1tacyq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 11, 2023

La familia de mexicanos llegó en una visita turística a Nepal el 9 de julio

El embajador de México en India, mencionó que la familia había llegado a Nepal el pasado 9 de julio.

“Lo que sabemos es que era una familia, madre, padre y los tres hijos, los hijos ya mayores, en el sentido de, ser mayores de 20 años, una cosa de estas y bueno muy lamentable de lo que sucedió, la información que tenemos, no se la puedo confirmar, es que eran del estado de Nuevo León, estaban en visita turística, habían estado aquí en India, viajaron a Nepal, el 9 de julio, o sea hace 2 días y pensaban regresar aquí a India mañana, día 12 y desafortunadamente paso esto.

Finalmente, el embajador Federico Salas, lamentó la tragedia, y adelantó que el gobierno de Nepal, llevara a cabo una investigación más exhaustiva de las condiciones que se dio el accidente y mencionó que será la familia de las víctimas si los restos son repatriados o incinerados.

