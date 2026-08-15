La ruta de la desaparición: jóvenes llegan a centrales camioneras y cárteles los reclutan

El crimen organizado las usa para llevarse a sus víctimas. Las centrales camioneras se han convertido en un punto de riesgo ante el reclutamiento forzado.

Estos espacios que cientos de personas usan cotidianamente en el país sirven para el traslado de posibles víctimas de reclutamiento forzado, principalmente jóvenes, y quienes terminan sumándose a la lista de desaparecidos en México.

Jalisco en alerta por reclutamiento tras desapariciones

La localización de adolescentes jaliscienses en otros estados pone en dimensión la facilidad con la que una persona puede ser trasladada a cientos de kilómetros de su lugar de origen.

Una mamá contó a Azteca Noticias que su hijo fue víctima de reclutamiento en la central camionera cuando acudió por una oferta de trabajo como guardia de seguridad, junto con otro vecino.

Un camino de miles de kilómetros tras desaparecer

Seis jóvenes reportados como desaparecidos en Jalisco, de los cuales dos fueron localizados en Guerrero y uno en Michoacán.

Para dimensionar las distancias, de Guadalajara a Morelia, Michoacán, hay entre 244 y 275 kilómetros, dependiendo de la ruta, lo que representa un viaje en autobús de alrededor de tres horas y media.

Hasta Zirándaro, Guerrero, hay aproximadamente entre 514 y 517 kilómetros por carretera. Si el traslado se realiza en autobús y posteriormente en taxi, el recorrido puede tardar alrededor de 11 horas con 20 minutos.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han precisado si los adolescentes viajaron en autobús, automóvil particular o mediante una combinación de vehículos. Lo que sí han señalado es que estos traslados pueden realizarse a través de centrales camioneras.

Familias piden más seguridad en centrales camioneras

Las familias piden reforzar los controles en las terminales de autobuses y establecer medidas de seguridad similares a las de los aeropuertos.

“Esta nueva ley debe obligar a las centrales camioneras a tener las mismas medidas de seguridad que los aeropuertos. Por favor, no me digan que están trasladando a los jóvenes de Jalisco a Guerrero en Uber. Por favor, los están trasladando por medio de centrales camioneras", expuso Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Las familias advierten que cada terminal sin controles suficientes puede representar una puerta de salida para las víctimas y una ruta más para el reclutamiento forzado.

