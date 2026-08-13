Iba a “ganar” 30 mil pesos al mes: engañan a adolescente y casi lo reclutan en Jalisco

Policías de Jalisco frustraron un presunto reclutamiento en Tequila luego de localizar a un adolescente de 14 años escondido, quien esperaba a que lo recogieran tras recibir una oferta de trabajo donde le iban a pagar hasta 30 mil pesos mensuales.

El menor fue hallado en una zona despoblada de Tequila, mientras los oficiales hacían los recorridos de vigilancia en un predio conocido como Choluaca.

Investigan reclutamiento en Tequila, Jalisco; el adolescente estaba escondido

Los uniformados se encontraban patrullando cuando observaron una bicicleta roja, aparentemente abandonada, entre la maleza. Ante la situación, descendieron de la unidad para revisar la zona y descartar cualquier riesgo.

Fue entonces cuando localizaron al menor escondido, quien tenía un teléfono celular en la mano y relató que, presuntamente, había recibido instrucciones para trasladarse hasta ese lugar y permanecer oculto hasta que llegaran por él.

Al platicarles la situación, los policías activaron los protocolos de personas desaparecidas y corroboraron que se encontrara en buen estado de salud. De igual forma, se avisó a las autoridades por un posible caso de reclutamiento forzado.

Así reclutaron al menor por teléfono; le prometieron más de 30 mil pesos.

Al preguntarle qué hacía en el lugar, el joven relató que había recibido una oferta de trabajo a través de una llamada telefónica. En ella, le habrían prometido un pago de 30 mil pesos mensuales, aunque no le especificaron en qué consistía el empleo.

De acuerdo con lo narrado, durante la llamada también recibió instrucciones para trasladarse hasta el poblado y esconderse entre la maleza, donde presuntamente unas personas pasarían por él para llevarlo al lugar.

Tras avisar a las autoridades, se estableció comunicación con la familia del adolescente para informarles que había sido localizado y facilitar su regreso a casa.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar si se trata de un presunto intento de reclutamiento, un patrón ya conocido del crimen organizado.

Jalisco en alerta por el reclutamiento del crimen organizado

Las autoridades jaliscienses han advertido sobre un aumento en los casos de menores y personas desaparecidas que podrían estar relacionados con el reclutamiento forzado.

Tan solo en junio de 2026, se reportaron diversos casos de menores desaparecidos que, de acuerdo con las líneas de investigación, podrían haber sido víctimas de este tipo de engaños; un fenómeno que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 19 años.

Además, las autoridades han detectado un patrón utilizado por estos grupos para acercarse a los jóvenes: contactarlos a través de redes sociales o llamadas telefónicas con falsas ofertas de trabajo.

De ahí los citan en lugares poco concurridos y los trasladan a estados como Zacatecas, Michoacán o Sinaloa, donde inician su “adiestramiento".

