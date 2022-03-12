Chernóbil y Zaporiyia aún son operadas por personal ucraniano: Rusia

Las plantas de energía nuclear ucranianas en Chernóbil y Zaporiyia, ambas ahora bajo el control de las fuerzas de Rusia, aún son operadas y administradas por su personal ucraniano, dijo el sábado la agencia rusa de energía atómica Rosatom, según la agencia de noticias RIA.

La declaración de Rosatom dijo que con la ayuda de especialistas de Rusia se estaba restaurando un suministro de energía externo a la desaparecida planta de Chernóbil, lugar del peor accidente nuclear del mundo en 1986.

También afirmó que se están realizando actividades para garantizar la seguridad en las plantas en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Ucrania había advertido sobre un mayor riesgo de una fuga de radiación de Chernóbil si no se reparaba su línea eléctrica de alto voltaje, dañada en los combates.

La compañía nuclear estatal ucraniana Energoatom dijo el viernes que el personal de Zaporiyia, la planta nuclear más grande de Europa, estaba bajo una fuerte presión psicológica por parte de los rusos presentes.

La OIEA afirmó esta semana que había perdido el contacto con los sistemas remotos que monitorean el material nuclear en Chernóbil y Zaporiyia, y el jefe del organismo, Rafael Grossi, expresó su preocupación de que el personal podría estar trabajando bajo una presión indebida.

"Para poder operar la planta de forma segura, la dirección y el personal deben poder llevar a cabo sus tareas vitales en condiciones estables, sin interferencias o presiones externas indebidas", dijo.

🇷🇺🇺🇦 | OIEA dice que se ha perdido la transmisión remota de datos de los sistemas de monitoreo de salvaguardias instalados en la planta nuclear de Chernobyl, Ucrania. pic.twitter.com/XQ1g0752s5 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 9, 2022

Rusia refuerza control sobre Zaporiyia: OIEA

La OIEA, el organismo de control nuclear de la ONU, han acusado a las fuerzas rusas que tomaron la central nuclear ucraniana de Zaporiyia de poner bajo su mando al personal que gestiona la instalación y restringir las comunicaciones con el exterior.

"Ucrania informa de que cualquier acción de la gestión de la planta -incluyendo las medidas relacionadas con el funcionamiento técnico de las seis unidades del reactor- requiere la aprobación previa del comandante ruso", dijo el OIEA en un comunicado.

Las autoridades ucranianas indicaron que las fuerzas rusas tomaron el control de Zaporiyia el viernes, tras incendiar una instalación de entrenamiento adyacente. El Ministerio de Defensa ruso atribuyó el ataque a saboteadores ucranianos, calificándolo de "monstruosa provocación".

El incendio se extinguió rápidamente y no hubo daños en los reactores ni se liberó material radiactivo, pero el incidente suscitó preocupación por las consecuencias potencialmente catastróficas en caso de que el conflicto dañe una de las cuatro centrales nucleares en funcionamiento del país.