Protección a instalaciones nucleares y civiles, demanda México a ONU

En su intervención durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embajador Juan Ramón de la Fuente, expresó la preocupación de México por el reciente ataque ruso a la planta nuclear de Zaporiyia en Ucrania y demandó "Protección a instalaciones nucleares y civiles".



Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante ONU:

Al igual que otras delegaciones expresó la preocupación de mi país por el incidente relativo a la planta nuclear de Zaporiyia, si bien la información que se nos presenta indica que los reactores nucleares no fueron afectados y que los niveles de radiación no han incrementado, esto no disminuye la gravedad del incidente, ni las posibles consecuencias que se deberían en caso de una afectación mayor.

De la Fuente señaló que cualquier instalación nuclear debe mantenerse segura en todo momento: "El disparo de proyectiles contra o en las inmediaciones de una central de energía nuclear, viola el principio fundamental relativo a la integridad física de las instalaciones nucleares que deben mantenerse seguras en todo momento y ante cualquier circunstancia".

“Protección a instalaciones nucleares y civiles”, demanda 🇲🇽 en el Consejo de Seguridad 🇺🇳



📺: Escucha👇 la intervención del Emb. Juan Ramón de la Fuentehttps://t.co/r0Kuz2T6sT#MexicoUNSC pic.twitter.com/gMypC0oLUw — Misión de México ONU (@MexOnu) March 4, 2022

Derecho Internacional Humanitario prohíbe actividades militares en instalaciones nucleares

Recordó que en el año 2009, durante la conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica, se adoptó por unanimidad la decisión de reafirmar las resoluciones de los años de 1985 y 1990, en las que se establece explícitamente que:

Cualquier ataque o amenaza contra instalaciones nucleares con fines pacíficos constituye una violación a los principios de la carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

El embajador de México ante la ONU, recordó la preocupación que existe en relación con la planta nuclear de Chernóbil y reiteró que cualquier incidente en alguna de las plantas nucleares (en Ucrania), podría tener graves repercusiones en la salud y el medio ambiente.

La seguridad física de las instalaciones nucleares debe salvaguardarse siempre así como los elementos que garanticen la seguridad de dichas instalaciones a los que se ha referido puntualmente el director general del OIEA, apoyamos su iniciativa para asegurar que las partes cumplen cabalmente con sus compromisos en materia de seguridad en dichas instalaciones.

Agregó que el incidente de Zaporiyia se suma a una lista creciente de ataques directos o colaterales en contra de la infraestructura civil, el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, además de las convenciones sobre seguridad física nuclear que deben respetarse sin excepción.

.@ReutersGraphics illustrates the invasion of Ukraine where Russian forces seized the Zaporizhzhia nuclear power plant, the largest plant in Europe. As shells hit the area, a blaze broke out in a training building temporarily https://t.co/V8FZsdNyA6 pic.twitter.com/fE0fugWyAL — Reuters (@Reuters) March 4, 2022

México demanda ante ONU, "protección a instalaciones nucleares y civiles"

El embajador mexicano agregó que "si a poco más de una semana del inicio del conflicto hay ya 1.2 millones de refugiados, las consecuencias humanitarias adicionales de un accidente radiológico que libere material radiactivo, serían tan graves que resulta imperativo tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para evitarlo".

Además de la serie de consecuencias humanitarias, un desastre radiactivo sería muy grande, por lo que el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, insistió en que se tomen medidas para evitarlo.

"Hacemos un llamado a que las acciones militares de la Federación de Rusia en territorio ucraniano se apeguen a sus principios del derecho internacional y al principio de proporcionalidad de las acciones que afectan la infraestructura civil en particular las instalaciones nucleares, los equipos y materiales radiactivos".

▶️ Mensaje del representante permanente de @MexOnu, Emb. Juan Ramón de la Fuente, sobre la situación en Ucrania🇺🇦:



«México🇲🇽 reitera su respaldo al llamado del Secretario General, para un cese al fuego inmediato, que permita dar paso a la urgente acción humanitaria». pic.twitter.com/7zMVXFTeZa — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 4, 2022

México respalda cese al fuego de Ucrania por urgencia humanitaria

Juan Ramón de la Fuente, finalizó con el respaldo de México hacia el Secretario General de la ONU y su llamado de cese al fuego inmediato para que se permita dar la acción humanitaria.

"México reitera su respaldo al llamado del Secretario General para un cese al fuego inmediato que permita dar paso a la urgente acción humanitaria y ese es justamente el objetivo que perseguimos México y Francia, en el proyecto de resolución que hemos sometido la consideración de los miembros de este consejo".

📌Durante la presidencia de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el país impulsará que todas las decisiones estén apegadas al derecho internacional y los derechos humanos.



Te compartimos los elementos que se considerarán para poder lograrlo.#MexicoUNSC🇲🇽🇺🇳 pic.twitter.com/GTdlMj3YFF — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 9, 2021