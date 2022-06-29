Durante el día 126 de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy, compartió imágenes del momento del ataque contra el centro comercial de Kremenchuk alcanzado por misiles rusos este lunes.

Zelenskiy dijo que al menos 18 habitantes murieron y 59 resultaron heridas en el ataque con misiles cuando había más de mil personas en el lugar.

"Absolute terrorism" – says @ZelenskyyUa and publishes a video of a deliberate missile strike on the Kremenchuk shopping center with people inside. Russian propaganda always lies: there is no coincidence, it is a deliberate blow to intimidate the population and mass victims. pic.twitter.com/Gx1f90cMta — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 28, 2022

Rusia niega ataque directo al centro comercial

Moscú dijo que el ataque había sido en contra de un depósito de armas cercano y afirmó que el centro comercial estaba vacío.

“Tenemos todas las pruebas de lo que los militares rusos perpetran contra nuestro pueblo. Hoy quiero terminar este discurso con una de esas pruebas para que nadie se atreva a malinterpretar lo que fue el ataque con misiles en el centro comercial de Kremenchuk. Los misiles rusos impactaron en este lugar precisamente. Deliberadamente.

Es claro que tales fueron las órdenes dadas. Está claro que los asesinos rusos recibieron esas coordenadas exactas para este misil. Querían matar a tantas personas como fuera posible en una ciudad pacífica en un centro comercial común.

Así sucedió en Kremenchuk.

Y por este acto de terrorismo de estado, como por todos los demás, Rusia será responsable: en el campo de batalla en Ucrania, con sanciones más estrictas y seguro en un tribunal de justicia".

Minuto de silencio en Consejo de Seguridad de la ONU

Un minuto de silencio en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, en memoria de los ucranianos muertos en la guerra.

Lo pidió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en cuya intervención instó a la ONU a definir legalmente el concepto de "Estado terrorista" para que Rusia sea designada como tal. Su petición sigue a una similar a Estados Unidos para que reconozca a Rusia como patrocinador de terrorismo.

La reunión fue convocada a petición de Kiev, tras el ataque ruso con misiles, del lunes, contra un centro comercial en Kremenchuk.

"Si un país matara a personas pacíficas, sin duda sería reconocido como terrorismo. Tal organización se convertiría en un enemigo para toda la humanidad. Por lo tanto, lo que se castiga a nivel de criminales concretos y organizaciones criminales no debe quedar sin control a nivel del Estado que se ha convertido en terrorista", dijoZelenski.

Rusia ha negado repetidamente que apunte deliberadamente a infraestructuras civiles. Moscú afirma que el centro comercial estaba "a cierta distancia" y que la detonación de las armas generó un incendio que se extendió hasta allí.

Miles de civiles muertos en Ucrania

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha registrado 4, 700 civiles muertos en Ucrania, aunque advierte de que las cifras reales "son considerablemente más altas".

