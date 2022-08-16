¿Necesitas ayuda en Qatar 2022? Conoce el Centro México de la SRE

El Mundial de Qatar 2022 se acerca y por ello la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que abrirá el Centro México-Qatar, que brindará apoyo a los 80 mil mexicanos que se espera viajarán para el torneo de futbol, el cual entrará en operación del 15 de noviembre al 21 de diciembre.

El Centro México, ubicado en Katara, Doha, estará en funcionamiento a partir del 15 noviembre y la SRE dio a conocer los servicios e información que ofrecerá a los mexicanos para su seguridad.

▶️ En la @SRE_mx estamos listos para atender a la afición mexicana que visitará #Qatar2022.



🇲🇽🤝🇶🇦⚽️#CentroMéxicoQatar2022 pic.twitter.com/Jz6DdFYZKM — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 16, 2022

Contará con una oficina en la que los mexicanos podrán reponer su documentación y emitir pasaportes de emergencia.

El Centro México tendrá una ventanilla de salud a cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) que atenderá a los mexicanos y se buscará la colaboración con hospitales cercanos a través de convenios para que se les atienda en caso de emergencia.

Al menos 10 integrantes de la Guardia Nacional de México también estarán en Qatar 2022 como un enlace entre las autoridades de seguridad.

Centro México podrá emitir pasaporte para Qatar 2022

Como bien lo informó la SRE, se emitirán pasaportes de emergencia, sin embargo, a través de su Guía del Viajero los documentos que se necesitan para ingresar a Qatar 2022, que son:



Pasaporte, con una vigencia mínima de seis meses.

Identificación oficial con fotografía.

Tickets para la entrada en alguno de los partidos de Qatar 2022.

Alojamiento.

Certificado de vacunación.

Tarjeta Hayya

La SRE recomienda a la afición mexicana conocer las reglas que hay para ingresar y permanecer en Qatar 2022, por ejemplo, el consumo de alcohol, entre otras normas.