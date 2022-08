Guardia Nacional apoyará en protección de mexicanos en Qatar: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard presentó la instalación del Centro México Qatar 2022 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Katara Village para auxiliar a los más de 60 mil mexicanos que acudirán a la próxima justa mundialista, en la oficina que estará operando del 15 de noviembre al 21 de diciembre se dará atención de servicios consulares y una ventanilla de salud.

En conferencia de prensa, Arturo Medina Mayoral, Comisario jefe de la Guardia Nacional detalló que elementos de la Guardia Nacional apoyarán en labores de acompañamiento y protección a los mexicanos que acudan al mundial.

“Se van a destinar 10 personas , personal masculino y femenino debidamente preparados, capacitados como todos los de la Guardia Nacional, ahora con un poco más, en especial para atender esos requerimientos muy necesarios como lo decía nuestro canciller y poder salir adelante con todos los apoyos requeridos”.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard advirtió que en los mundiales la mayoría de las faltas son administrativas y aseguró están listos para proteger a los 80 mil mexicanos que asistan a Qatar en el que darán acompañamiento a los aficionados elementos de la Guardia Nacional.

“Necesitamos que la afición mexicana que va a estar allá conozca cuáles son las reglas que tenemos que observar, cuáles son los requerimientos que vamos a tener que cumplir porque quien pone las reglas es el país anfitrión, tienen sus propias disposiciones legales, por ejemplo no podemos viajar con bebida alcohólicas, eso es muy importante, no puedes poner un tequila en tu equipaje porque es un problema mayor y como ese tipo de cosas, que a lo mejor aquí no nos importantes, allá sí son importantes”.

El canciller @m_ebrard anuncia la instalación del Centro México #Qatar2022 de la @SRE_mx en #Kataravillage para auxiliar a los más de 60 mil mexicanos que acudirán a la próxima justa mundialista. pic.twitter.com/WgnriAUBFk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 16, 2022

El canciller Marcelo Ebrard mencionó que esta información se da con mucho tiempo de atención para que los mexicanos estén enterados de las normas de ese país y destacó la importancia de la presencia de la Guardia Nacional para la protección de mexicanos.

Ebrard se pone “la verde” rumbo al mundial de Qatar

Durante la presentación del centro México Qatar 2022, el canciller Marcelo Ebrard dijo que todo está listo para apoyar a la selección nacional mexicana, y mostró la playera México con el número 26 que portará en el mundial.

“Estamos listos, listas, listos para el mundial Qatar 2022, el Centro México se instala el 15 de noviembre, pero para todas las personas que van a ir, van a tener el centro de apoyo, pero ¿qué les pediriamos? su pasaporte, las aplicaciones equivalentes a la visa de Qatar, su registro y su hospedaje”.