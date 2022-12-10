Los premios Nobel son celebrados en Estocolmo

Los premios Nobel se reunieron en la capital sueca, Estocolmo, el sábado 10 de diciembre para la primera ceremonia de premiación totalmente en persona desde la pandemia por Covid-19 que redujo los eventos en los dos años anteriores.

La ceremonia contó con ropa formal glamorosa, con los hombres con corbata blanca y frac, mientras las mujeres lucían vestidos sueltos y peinados elegantes. Las ceremonias de premiación se redujeron en 2020 y 2021 se redujeron y no hubo banquete después del evento.

Además de los ganadores de 2022, muchos laureados de 2020 y 2021 asistieron este año; el año pasado hubo una ceremonia de premiación, pero ningún laureado asistió porque recibieron sus medallas en sus países de origen.

Cinco de los seis premios Nobel se otorgan en Estocolmo cada año tras un proceso de nominación que se mantiene en secreto durante los próximos 50 años. En cambio, el Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo, Noruega.

El inventor de la dinamita, Alfred Nobel, dejó alrededor de 31 millones de coronas -alrededor de 1,800 millones de coronas (174,2 millones de dólares) en dinero actual según la Fundación- para financiar premios por logros en ciencia, literatura y paz que son otorgados anualmente desde 1901.

El premio Nobel de economía es una adición posterior a la formación original, instituida por el banco central sueco.

WATCH LIVE: The 2022 #NobelPrize award ceremony from Stockholm.



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Los premios Nobel 2022

Entre los laureados por los premios Nobel de 2022 se encuentra el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, quien ganó el Premio Nobel de Economía junto con los economistas Douglas Diamond y Philip Dybvig por su investigación sobre cómo apuntalar a los bancos en quiebra puede evitar una crisis económica aún más profunda.

Los científicos Carolyn Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharpless ganaron el premio de química por descubrir reacciones que permiten que las moléculas se unan para crear nuevos compuestos y que ofrecen información sobre la biología celular. Sharpless se une a un grupo de científicos de élite que han ganado dos premios Nobel.

Los científicos Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger ganaron el premio de física por experimentos en mecánica cuántica que sentaron las bases para el rápido desarrollo de nuevas aplicaciones en computación y criptografía.

El genetista sueco Svante Paabo ganó el premio de medicina por los descubrimientos que sustentan nuestra comprensión de cómo la gente moderna evolucionó a partir de ancestros extintos en los albores de la historia humana.

La autora francesa Annie Ernaux recibió el premio de literatura por "el coraje y la agudeza clínica" en sus libros, en gran parte autobiográficos, que examinan la memoria personal y la desigualdad social.

Congratulations to the 2022 literature laureate – Annie Ernaux! Watch the very moment that Ernaux received her Nobel Prize diploma and medal during the 2022 Nobel Prize award ceremony.#NobelPrize pic.twitter.com/IEFWOPEMR7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2022

Asistentes a la ceremonio de los premios Nobel

Después de la ceremonia de los premios Nobel, hubo un banquete en el Ayuntamiento de Estocolmo, al que asistieron la familia real de Suecia, funcionarios del gobierno y dignatarios y líderes empresariales de diferentes países.

Los líderes de los partidos políticos suecos siempre están invitados al banquete. Sin embargo, Jimmie Akesson, líder de los Demócratas Suecos antiinmigración, que se convirtió en el segundo partido más grande del país en las elecciones de septiembre, quedó fuera de la lista de invitados, y se consideró que su partido no estaba de acuerdo con los principios de los premios Nobel.

La Fundación Nobel también ha desairado a los embajadores de Rusia y Bielorrusia, tras la invasión rusa de Ucrania. El activista bielorruso encarcelado Ales Byalyatski, el grupo de derechos ruso Memorial y el Centro de Libertades Civiles de Ucrania ganaron el Premio Nobel de la Paz 2022.