Israel y Hamás comenzarán cese al fuego en Franja de Gaza

Cese al fuego en Franja de Gaza. Israel y Hamás, que gobierna a la Franja de Gaza, pactaron un alto al fuego a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza. La tregua entrará en vigor el viernes 21 de mayo a partir de las 2 de la mañana, hora local, según informaron un funcionario de Hamás y medios de comunicación israelíes.

Alto al fuego "mutuo y simultáneo"

La noticia del "cese al fuego" se dio a conocer tan solo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgiera al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a buscar una desescalada, además de una mediación de Egipto, Qatar y la Organización de las Naciones Unidas.

Los medios israelíes señalaron que el gabinete de seguridad del primer ministro, Benjamin Netanyahu, aprobó la tregua con base eb lo qye denominaron "tranquilidad a cambio de tranquilidad".

#ÚltimoMomento | Luego de tres horas, el gabinete de seguridad de #Israel aprueba un alto el fuego unilateral en #FranjadeGaza, comenzará mañana viernes... Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/tosQihMBH8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2021

Hasta este jueves, continuaban los ataques con cohetes por parte de Hamás y la Yihad Islámica en contra de Israel que también continuó con sus bombardeos que pretendían destruir las capacidades militares de las facciones palestinas e islámicas.

Conflicto Israelí Palestino

Desde que comenzaron los combates entre Israel y Hamás en Gaza, el pasado 10 de mayo, funcionarios de salud en la Franja de Gaza señalaron que al menos 232 palestinos, entre ellos 65 niños y 39 mujeres, han muerto por los bombardeos aéreos de Israel. Por su parte, la nación "hebréa" señala que ha matado al menos a 160 combatientes en Gaza.

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Autoridades de Israel reportan que 12 personas han perdido la vida en su territorio, víctimas de los ataques de Hamás. Además de que cientos de personas han sido atendidas por heridas tras ataques con cohetes que han provocado el pánico y han hecho quela gente corra a los refugios.

Reacciones al "Cese al fuego" entre Israel y Hamás en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden habló sobre Gaza con su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi y la Casa Blanca señaló que los informes sobre los avances hacia un alto el fuego eran "alentadores".

Tune in as I deliver remarks on the Middle East. https://t.co/QPiJ6BxS7h — President Biden (@POTUS) May 20, 2021

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Stéphane Dujarric, portavoz de a Organización de las Naciones Unidas, confirmó que el enviado de la ONU para Oriente Medio, Tor Wennesland, se encuentra en Qatar, y añadió: "Estamos comprometidos activamente con todas las partes implicadas para lograr un alto el fuego inmediato".