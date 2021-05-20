Curon, pueblo italiano “perdido” emerge de lago tras 71 años

Los restos de Curon, pueblo italiano "perdido" en el extremo norte de Italia se revelan por primera vez desde el año de 1950, cuando el lago Resia fue drenado para obras de reparación de una planta hidroeléctrica que reemplazó a la aldea de Curon hace 71 años.

La impresionante imagen del campanario de una iglesia que emerge de entre el lago Resia en el extremo norte de Italia, se hizo tan famosa que incluso inspiró un libro y una serie.

REVEALED: A tiny town in Italy was submerged in water in 1950 to create a hydroelectric plant. For the first time in more than 70 years, the remnants have been revealed. Take a look at what's left of Curon. pic.twitter.com/i33Hr0WmsO — Tim Williams (@realtimwilliams) May 20, 2021

Pero ahora, los restos de la pequeña aldea circundante que ha estado sumergida por el agua durante varias décadas, se han revelado por primera vez en más de 70 años.

¿Qué pueblo es curon?

Curon está en una de las regiones alpinas de Italia, en la frontera con Suiza, y es famosa por albergar un misterioso y solitario campanario del siglo XIV, que emerge entre las aguas de color esmeralda del lago de Resia.

El pueblo de Curon alguna vez tuvo cerca de 900 residentes que vivían en unas 160 casas, sin embargo, se inundó en el año de 1950 para crear una planta hidroeléctrica.

Después de algunas fugas, temporalmente el lago se fue drenado para realizar trabajos de reparación en el embalse, por lo que se ha ido revelando lo que queda del antiguo pueblo que se encuentra en la provincia de Tirol del Sur, limítrofe con Austria y Suiza.

Los restos de Curon, pueblo italiano “perdido”.|LUISA AZZOLINI/via REUTERS

Los restos de las casas, los escalones y sótanos se encuentran entre los escombros que recientemente han podido ser visitados por turistas que lograron vagar en el luegar por primera vez en años.

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Desde hace unos meses y recientemente durante el pasado mes de abril, trabajadores comenzaron a drenar el lago y después de que se derritiera una capa de hielo, el área quedó completamente seca, revelando los restos del pueblo.

Thomas Punter, de la oficina de turismo de Tirol del Sur, señaló que las restricciones por la contingencia sanitaria de COVID-19, hicieron que los hoteles ubicados en la provincia, permanecieran cerrados durante meses, por lo que nadie se dio cuenta del descubrimiento hasta el reciente regreso de visitantes, ya que Italia ha comenzado a reabrir nuevamente.

La reciente "atracción" no permanecerá allí por mucho tiempo. Hace una semana se comenzó a liberar agua en el lago y en un par de semanas nuevamente estará lleno, dejando una vez más al pueblo escondido bajo el agua.

Luisa Azzolini, italiana:

"¡Fue extraño para mí caminar entre las ruinas de las casas, una mezcla de tristeza y curiosidad!".

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¿Cuál es la leyenda de curon?

La historia dice que la planificación de una represa para una planta hidroeléctrica requería la fusión de dos grandes lagos de la zona, el Resia y el Curon, que eran también conocidos como Middle Lake o Mittersee. Todo esto en una zona con más de 163 viviendas y unas 523 hectáreas de tierra cultivables.

Cuando se destruyeron las casas del pueblo de Curon, se reconstruyó en una colina cercana donde viven actualmente alrededor de 700 personas. Los restos debajo del lago se conocen desde entonces como el "Viejo Curon". Otros habitantes se mudaron a pueblos cercanos o se trasladaron a otros lugares.