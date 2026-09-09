Sin escaleras eléctricas ni elevadores: La pesadilla que viven los usuarios del CETRAM Indios Verdes

La CETRAM de Indios Verdes, uno de los nodos de transporte público más grandes del Valle de México, está en condiciones deplorables, convirtiéndose en todo un desafío para las personas de la tercera edad o que tienen dificultades para moverse debido a las fallas en escaleras eléctricas y elevadores; usuarios piden una solución inmediata.

Debido a las fallas en la CETRAM de Indios Verdes los adultos de la tercera edad deben esforzarse el doble, arriesgándose a una caída o a una lesión. Imágenes que hablan del abandono de una obra que costó alrededor de $590 millones de pesos.

“¡Horrible! Tengo que subir y no hay pasamanos, las escaleras eléctricas están descompuestas”, compartió Anastasia Jiménez, usuaria del CETRAM Indios Verdes.

El hartazgo de los usuarios ante el olvido del CETRAM Indios Verdes

En las instalaciones del CETRAM Indios Verdes pueden verse los letreros de las fallas en elevadores; sin embargo, los usuarios se sienten hartos y cansados de que esta situación no mejore, por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto y resolverlo lo antes posible.

“Las autoridades que se pongan a trabajar como debe de ser y que vean al ciudadano que le falta todo esto, todo no sirve, ¿para qué pagamos los impuestos?”, expresó Anastasia Jiménez, usuarios de este medio de transporte.

Una obra millonaria donde la única movilidad que avanza es la exclusión y el abandono diario, que afecta a millones de usuarios que utilizan este medio.

“Pensar desde el usuario": Expertos señalan desconexión de autoridades ante fallas en Indios Verdes

Para los expertos, la grave situación del CETRAM de Indios Verdes es un claro ejemplo de la desconexión que tienen las autoridades con la realidad de los usuarios, pues no prestan atención a las necesidades de los millones de mexicanos que utilizan este medio de transporte día con día.

“Se necesita pensar desde el usuario, cómo el usuario cotidiano enfrenta diferentes retos de movilidad”, explicó Ernesto Morua, investigador Comecyt UNAM, para los micrófonos de Azteca Noticias.