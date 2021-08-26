Champions League 2021: Así quedaron definidos los grupos
La fase de grupos de la Champions League 2021 ya quedó definida y no defraudó a quienes esperan ver partidos emocionantes esta temporada.
El sorteo para definir la fase de grupos de la Champions League 2021 dejó juntos a equipos que llaman la atención del público que disfrutará desde un principio de grandes encuentros.
El actual campeón de Europa, Chelsea Football Club, se enfrentará contra la Juventus, equipo en que se encuentra Cristiano Ronaldo, aunque se han hecho rumores sobre su posible salida para irse al Manchester City, en Inglaterra.
Los jugadores mexicanos que se enfrentarán en la Champions League 2021 con sus respectivos equipos son el hermosillense “Tecatito” Corona, del Porto de Lisboa, y Héctor Herrera, con el Atlético de Madrid, en el grupo B.
También se verán las caras en la fase de grupos, en el que es considerado de la muerte, contra el Liverpool y Milán.
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El París Saint-Germain (PSG), actual equipo de Lionel Messi, se enfrentará en el grupo A al subcampeón de Europa, Manchester City, dirigido por su antiguo entrenador en el Barcelona, Pep Guardiola.
Otro grupo que llama la atención es el E, en donde se encuentra el Barcelona y el Bayern Munich, equipo con el que la escuadra culé perdió en 2020 al caer por ocho tantos, lo que genera expectativa tras la salida de Messi y Suárez.
El Real Madrid se enfrentará contra el Inter de Milán, un equipo que se llenó de estrellas en los últimos años y busca ganar la Champions League 2021.
Te dejamos la lista completa de la fase de grupos
Grupo A
- Manchester City
- París Saint-Germain
- Leipzig
- Brujas
Grupo B
- Atlético de Madrid
- Liverpool
- Porto
- Milán
Grupo C
- Sporting
- Borussia Dortmund
- Ajax
- Besiktas
Grupo D
- Inter de Milán
- Real Madrid
- Shakhtar Donetsk
- Sheriff Tiraspol
Grupo E
- Bayern Munich
- Barcelona
- Benfica
- Dínamo de Kiev
Grupo F
- Villarreal
- Manchester United
- Atalanta
- Young Boys
Grupo G
- Lille
- Sevilla
- Salzburgo
- Wolfsburgo
Grupo H
- Chelsea
- Juventus
- Zenit
- Malmo
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