Champions League 2021: Así quedaron definidos los grupos

El sorteo para definir la fase de grupos de la Champions League 2021 dejó juntos a equipos que llaman la atención del público que disfrutará desde un principio de grandes encuentros.

El actual campeón de Europa, Chelsea Football Club, se enfrentará contra la Juventus, equipo en que se encuentra Cristiano Ronaldo, aunque se han hecho rumores sobre su posible salida para irse al Manchester City, en Inglaterra.

Los jugadores mexicanos que se enfrentarán en la Champions League 2021 con sus respectivos equipos son el hermosillense “Tecatito” Corona, del Porto de Lisboa, y Héctor Herrera, con el Atlético de Madrid, en el grupo B.

También se verán las caras en la fase de grupos, en el que es considerado de la muerte, contra el Liverpool y Milán.

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El París Saint-Germain (PSG), actual equipo de Lionel Messi, se enfrentará en el grupo A al subcampeón de Europa, Manchester City, dirigido por su antiguo entrenador en el Barcelona, Pep Guardiola.

Otro grupo que llama la atención es el E, en donde se encuentra el Barcelona y el Bayern Munich, equipo con el que la escuadra culé perdió en 2020 al caer por ocho tantos, lo que genera expectativa tras la salida de Messi y Suárez.

El Real Madrid se enfrentará contra el Inter de Milán, un equipo que se llenó de estrellas en los últimos años y busca ganar la Champions League 2021.

Te dejamos la lista completa de la fase de grupos

Grupo A



Manchester City

París Saint-Germain

Leipzig

Brujas

Grupo B



Atlético de Madrid

Liverpool

Porto

Milán

Grupo C



Sporting

Borussia Dortmund

Ajax

Besiktas

Grupo D



Inter de Milán

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff Tiraspol

Grupo E



Bayern Munich

Barcelona

Benfica

Dínamo de Kiev

Grupo F



Villarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

Grupo G



Lille

Sevilla

Salzburgo

Wolfsburgo

Grupo H



Chelsea

Juventus

Zenit

Malmo

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