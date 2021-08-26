Juego de las Estrellas: MLS vence a la Liga MX en penales

Este miércoles 25 de agosto se llevó a cabo el All Star Game, el Juego de las Estrellas en el que participaron los mejores futbolistas de la Liga MX, en México, y la MLS, que representa a Estados Unidos, el cual terminó con un empate a 1 gol, pero la MLS ganó 3 a 2 en penales.

El equipo de la Liga MX, dirigido por el peruano Juan Reynoso, actual director técnico de Cruz Azul, arrancó el Juego de las Estrellas con Guillermo Ochoa en la portería, en la defensa estuvieron Kevin Álvarez, Matheus Doria, César Montes y Jorge Sánchez; el mediocampo estuvo compuesto por Pedro Aquino, Diego Valdés y Fernando Gorriarán, mientras que la delantera estuvo a cargo de Ángel Mena, Nico Ibáñez y Jonathan Rodríguez.

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Por su parte, la MLS arrancó el Juego de las Estrellas con Pedro Gallese; Alex Roldán, Yeimar Gómez, Walker Zimmerman, Nouhou Tolo; Joao Paulo, Cristian Roldán, Lucas Zelarayán; Diego Rossi, Gustavo Bou y Raúl Ruidíaz.

🚨 UPDATED XI 🚨



Late change from #MLSAllStar head coach Bob Bradley as Diego Rossi will start, not Cade Cowell. https://t.co/f9VbbQ8SPW pic.twitter.com/7L52Z6breW — Major League Soccer (@MLS) August 26, 2021

Liga MX abre el marcador en el Juego de las Estrellas

El marcador del Juego de las Estrellas se abrió al minuto 19 por parte del equipo de la Liga MX. El uruguayo y estrella de Cruz Azul, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, anotó el primero de la noche en el Banc of California Stadium, luego de bajar el balón con el pecho y definir con el pie derecho.

Sin embargo, la MLS logró empatar el Juego de las Estrellas a través de Yessir Jesus Murillo al minuto 52, luego de un remate de cabeza en el área chica defendida por Alfredo Talavera tras el cobro de un tiro de esquina.

El Juego de las Estrellas terminó empatado a 1 gol, por lo que la definición se realizó a través de la vía penal, donde el equipo de la MLS se impuso por un marcador de 3 a 2 a la Liga MX.

Por el representativo de México anotaron Rubens Sambueza y Luis Romo, pero fallaron Rogelio Funes Mori, Erik Lira y Chava Reyes.

Juego de las Estrellas es detenido por grito homofóbico

El Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS fue detenido por el grito homofóbico en el Banc of California Stadium apenas en el minuto 10.

El árbitro central detuvo el partido por algunos minutos y pidió al sonido local que lanzara la advertencia. Momentos después, el encuentro se reanudo y continuó con normalidad.