Champions League: partidos y horarios de la jornada 3

La jornada 3 de la Champions League de la UEFA se jugará este martes 19 y miércoles 20 de octubre y así es como quedaron los horarios de los esperados encuentros en todo el mundo.

En el Camp Nou se disputará el juego entre el Barcelona y el Dinamo, un encuentro vital para el ex equipo de Leo Messi ya que una derrota o un empate podrían marcar su eliminación de la Champions League.

El partido más importante de la jornada 3 será protagonizado por el Atlético de Madrid ante el Liverpool. en el que se definirá al primer lugar del grupo B.

El otro encuentro del grupo B estará protagonizado por el Porto y el Milan, quienes hasta ahora se encuentran en tercero y cuarto de la clasificación, respectivamente.

Horarios de la Champions League

Martes 19 de octubre

Besiktas vs Sporting Lisboa: 11.45 horas.

Club Brujas vs Manchester City: 11:45 horas.

Shaktar vs Real Madrid: 14:00 horas.

PSG vs RB Leipzig: 14:00 horas.

Atlético Madrid vs Liverpool: 14:00 horas.

Inter vs Sheriff: 14:00 horas.

Ajax vs Dortmund: 14:00 horas.

Porto vs Milán: 14:00 horas.

Miércoles 20 de octubre

RB Salzburg vs Wolfsburg: 11:45 horas.

Barcelona vs Dinamo: 11:45 horas.

Lille vs Sevilla: 14:00 horas.

Manchester United vs Atalanta: 14:00 horas.

Zenit vs Juventus: 14:00 horas.

Benfica vs Bayern: 14:00 horas.

Chelsea vs Malmo: 14:00 horas.

Young Boys vs Villarreal: 14:00 horas.

Matchday 3 👊



Predict 3 players to star! 💫#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 18, 2021

Champions League: Neymar es baja ante el Leipzig

El brasileño Neymar se perderá el partido de la fase de grupos de la Champions League del Paris St Germain contra Leipzig tras lesionarse durante la triple fecha de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2022.

El técnico Mauricio Pochettino dijo que siempre será una prioridad el bienestar del jugador. "Neymar tiene un pequeño problema que esperamos que dure unos días y vuelva a la plantilla lo antes posible".

El argentino Leandro Paredes y el defensa español Sergio Ramos también están descartados para el partido del martes por lesión, según el comunicado.

"Neymar tenía algo de dolor en la ingle desde que regresó del servicio internacional y se someterá a más tratamiento en los próximos días antes de regresar a los entrenamientos", agregó el PSG en un comunicado.

