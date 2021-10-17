VIDEO: Johan Vásquez marca gol en su debut en Italia y rompe mala racha

Este domingo 18 de octubre, el defensa mexicano, Johan Vásquez, tuvo un debut soñado en el viejo continente, ya que arrancó de titular, jugó los 90 minutos y anotó el gol del empate para su equipo, el Genoa, de la liga de Italia.

El gol de Johan Vásquez cortó una mala racha para futbolistas mexicanos que han jugado en la liga de Italia, ya que nunca antes otro defensor había marcado. Además, se convirtió en el segundo futbolista nacional en anotar en aquella liga, solo detrás de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien actualmente milita en el Napoli.

EFECTO JOHAN VÁSQUEZ 🇲🇽⚽️



El mexicano que hoy tuvo su debut e inició de titular, le dio al empate al @GenoaCFC, el futuro de la defensa mexicana. 💯



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El Genoa, equipo de Johan Vásquez, empató a dos goles con el Sassuolo, en la jornada 8 de la Serie A italiana, por lo que se ubica en la posición número 17, de 20 equipos. Sin embargo, tienen las mismas unidades que el Cagliari, lugar 18, que está en la zona de descenso.

El gol del exfutbolista de los Pumas de la UNAM llegó al minuto 89 tras rematar de cabeza un tiro de esquina.

🔴🔵🎙️ Su Genoa Channel è online il video con le parole di #Criscito al termine di #GenoaSassuolo.



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Johan Vásquez agradece tras su debut y gol en Italia

Luego del partido del Genoa , Johan Vásquez dio una serie de declaraciones con las que agradeció a las personas que lo han apoyado y explicó el motivo de su festejo, que estuvo dedicado principalmente a su novia, pero también a su familia y a Dios.

“Le doy gracias a toda la gente que siempre me apoyó, a la gente que estuvo siempre en las buenas y en las malas, a mi familia. Creo que hubiera sido mejor ganar con los tres puntos, pero admito el valor del equipo que nunca se dio por vencido hasta el final”, dijo el mexicano al término del encuentro.

Johan Vásquez rompe mala racha de mexicanos en Italia

El gol de Johan Vásquez cortó una mala racha de los defensas mexicanos que han jugado en Italia y que no han logrado anotar un gol.

El primero en fichar en la Serie A fue el lateral Miguel Layún, en 2009, quien jugó en el Atalanta. Posteriormente, Rafa Márquez llegó al Hellas Verona, luego de jugar en México con el León.

El actual jugador de Tigres, Carlos Salcedo, tuvo una aventura con la Fiorentina en 2016, mientras que Héctor Moreno, llegó a la Roma para la campaña 2017/2018.