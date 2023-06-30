¡No contaban con su astucia! “Chapulín Colorado” se defiende de un ladrón en Argentina

No es Superman, un pájaro o un avión, es ¿El “Chapulín Colorado”? En la ciudad de Córdoba, Argentina se vivió un inusual momento cuando dos artistas callejeros se enfrentaron a un ladrón que buscaba despojarlos de las ganancias que hasta ese momento habían logrado.

Entre los artistas callejeros también estaba el doble de “La Mona” Jiménez, así se apreció en las redes sociales cuando un usuario grabó la secuencia mientras caminaba por el lugar; los usuarios reaccionaron y aseguraron que el superhéroe de “El Chapulín Colorado” es real y se encuentra en las calles de América Latina.

“Chapulín Colorado” dormía mientras el asaltante intentó robarle en Argentina

La persona que interpreta al “Chapulín Colorado” se identifica como Javier López Melano, tras el incidente contó por qué reaccionó de esa manera, dijo que descansaba de su jornada laboral cuando un ladrón buscó quitarle sus ganancias, en primera instancia se dio cuenta su compañero “La Mona” Jiménez, quien no dudó en plantarle cara al delincuente.

El video de 11 segundos muestra al doble del personaje embestir al ladrón, quien vestía de negro, pronto se le observa a otra persona apoyar al “Chapulín Colorado” mientras le dan patadas y empujones al agresor, de quien se desconoce si fue arrestado o logro escapar del lugar, ya que en los últimos segundos se puede observar a un hombre interferir.

Un doble de la Mona Giménez y del Chapulín Colorado golpearon a un ladrón y evitaron un robo en Córdoba. Argentina es el manicomio mas grande del mundo.pic.twitter.com/i4HvzTjCqX — Doctor Gorila 🦅 (@ElDoctorGorila) June 29, 2023

Usuarios reaccionan por la defensa de "El Chapulín Colorado" contra el delincuente

En redes sociales los usuarios aplaudieron la forma en que los superhéroes de Córdoba reaccionaron ante el asalto el pasado miércoles resaltaron que se necesitaba de mucho valor para detener al delincuente, sobretodo, porque la inseguridad ha incrementado en los últimos meses en distintas partes de Argentina, entre los cometarios destacan:

"La Mona: ¿y ahora quien podrá defendernos? Yo el Chapulín Colorado".

"Entiendo que el de negro empezó la pelea. Contra la Mona y Chapulín lo defendió".

"En otros países es la policía quien te protege de los delincuentes, en Argentina te defiende el Chapulín Colorado".