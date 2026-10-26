¿Qué se necesita para ganar el premio a Mejor Delantera del Año? Charlyn Corral hace historia en el Balón de Oro 2026

Marcar goles no es suficiente para cualquier atacante, también importa cuántos consigue dentro del periodo establecido, Charlyn Corral cumplió con ese criterio y convirtió su contundencia frente al arco en un reconocimiento histórico para el futbol mexicano: este 26 de octubre fue elegida como la Mejor Delantera del Año en la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres.

Charlyn Corral, una goleadora que hizo historia

La delantera mexicana llegó a este reconocimiento respaldada por una trayectoria de más de dos décadas y una regularidad que también ha quedado reflejada en el futbol mexicano. Con Pachuca, consiguió cuatro títulos de goleo consecutivos, una muestra de su capacidad para mantenerse entre las máximas anotadoras de la Liga MX Femenil.

Además, en 2023, 2024 y 2025 fue reconocida como la máxima goleadora del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), de acuerdo con los antecedentes de su trayectoria.

🏆 | ERES HISTORIA, ERES ORGULLO: ¡@CharlynCorral ganadora a Delantera del Año #BallonDor! 🇲🇽🤍💙 @ballondor @ligaBBVAFemenil @ConcacafW @Miseleccionfem https://t.co/EHKRn6mcZn — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) October 26, 2026

¿Qué se necesita para ganar el premio a Mejor Delantera del Año?

A diferencia de otros reconocimientos individuales, este galardón tiene un criterio estadístico concreto: la cantidad de goles anotados por las futbolistas durante el periodo oficial de evaluación. Es decir, la distinción no se define por una votación de periodistas ni exclusivamente por los títulos conquistados por una jugadora o su equipo.

Para la edición 2026, el periodo considerado comprende del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026; dentro de esas fechas, las candidatas deben respaldar su candidatura con sus anotaciones, pues la cifra goleadora es el elemento central para determinar quién obtiene el reconocimiento.

En este escenario, la capacidad para mantener la efectividad frente a la portería se convierte en el factor determinante. No basta con tener una temporada destacada o acumular campeonatos colectivos: el criterio distingue a la atacante que registra la mayor cantidad de goles dentro del intervalo establecido.

