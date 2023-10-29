¡Se acabó el sueño para Checo Pérez! El tapatío queda fuera del Gran Premio de México

¡Hasta pronto, Checo Pérez! El sueño del piloto tapatío terminó muy pronto en el Gran Premio de México, esto luego de que el mexicano se le cerró a Leclerc, salió de la pista y su monoplaza terminó sumamente afectada, por lo que se determinó que debería abandonar la carrera en la primera curva.

A menos de 10 minutos de haber comenzado el Gran Premio de México, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien es conocido por su habilidad para maniobrar en situaciones complicadas, intentó adelantarse, pero sufrió un tropezón con Charles Leclerc que lo obligo a abandonar el sueño de verse triunfador en su país.

Así fue como Checo Pérez se vio obligado a salir del GP de México

El tapatío largó muy bien y en la recta del Autódromo Hermanos Rodríguez logró escalar un par de puestos luego de haber salido en la quinta posición; sin embargo, justo al ingresar a la primera curva, el piloto mexicano tocó al Ferrari de Charles Leclerc y terminó con severos daños en su monoplaza.

Lamentablemente, para Sergio ‘Checo’ Pérez los severos daños lo obligaron a abandonar el Gran Premio de México, su tercera participación casa con la escudería de Red Bull.

Entre lágrimas y destrozado por su participación, el mexicano salió de la competencia luego de 10 minutos de haber iniciado el Gran Premio de México.

Checo Pérez salió en quinta posición; Leclerc tenía la Pole Position

Pese a que durante la Qualy del GP de México, que se celebró el 28 de octubre, de manera sorpresiva Ferrari se llevó las primeras dos posiciones a cargo de Leclerc y Sainz, el mexicano salió en quinto lugar, lo que aún le permitía acceder a un buen lugar, lamentablemente las condiciones no fueron favorables para ‘Checo’ en esta competencia.

El orden en que salieron los pilotos de la Fórmula 1 del Gran Premio de México fue el siguiente:



Charles Leclerc

Carlos Sainz Jr.

Max Verstappen

Daniel Ricciardo

Checo Pérez

¿Cuándo será la próxima carrera de Checo Pérez?

Aunque el sueño de Checo Pérez terminó en el Gran Premio de México, el tapatío aún tendrá otra oportunidad de demostrar su habilidad en el Gran Premio de Brasil que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el Circuito de Interlagos.

El piloto mexicano correrá el próximo domingo 5 de noviembre en punto de las 11:00 horas en la vigésima carrera de la temporada.