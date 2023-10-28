El Gran Premio de México 2023 se vive con euforia, por esto miles de aficionados al automovilismo ya se encuentran el en Autódromo Hermanos Rodríguez para apoyar a las distintas escuderías y desde luego, al mexicano Sergio Checo Pérez, quien buscará regarle una gran actuación al publico mexicano.

Este 28 de agosto previo a cualquier carrera de la F1 del domingo, se lleva a cabo la clasificación, mejor conocida como en el mundo del automovilismo como la “Qualy”, pero ¿qué está en juego y en qué lugar podría salir el mexicano el siguiente domingo?

¿En qué posiciones saldrán los pilotos de la F1 en el GP de México?

De manera sorpresiva y emocionante Ferrari se llevó las primeras dos posiciones a cargo de Leclerc y Sainz:



Charles Leclerc

Carlos Sainz Jr.

Max Verstappen

Daniel Ricciardo

Checo Pérez

CHARLES TAKES POLE IN MEXICO!!



He takes his 22nd career pole ahead of Sainz and Verstappen!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/XH4F4EykJU — Formula 1 (@F1) October 28, 2023

15:40 horas | Hamilton es líder 1:17:571 al término de la segunda Q2

Con dos minutos en el reloj, Lewis Hamilton es el líder con un tiempo de 1:17:571. Checo Pérez es cuarto, aunque sale a pista para mejorar sus tiempos

15:30 horas | Norris saldrá en décimo noveno

Durante la clasificatoria, Norris quedó relegado a la posición 19 para el próximo domingo 29 de octubre.

15:00 horas | Inicia la clasificación de la Fórmula 1 en México

Verstappen se mantiene al frente con 1:18:099, mientras que el Checo Pérez realizó su mejor vuelta en 1:18:553

12:30 horas |Termina la Práctica 3 del Gran Premio de México 2023

Verstappen se consolida como el más rápido, seguido de Alexander Albon; Checo Pérez queda tercero y deja en claro que es uno de los favoritos para hacerse de la Pole Position en la CDMX.

Checo Pérez terminó tercero en la práctica 3.|Captura de pantalla

¿Qué se define en la carrera del sábado en el GP de México de la Fórmula 1?

Este sábado 28 de octubre se llevará a cabo la Qualy, misma que se divide en tres etapas y que consiste en que los pilotos completen tantas vueltas quieran siempre y cuando no le estorben al otro, es decir, les permitan hacer su vuelta rápida sin ninguna problemática.

Para la Q3 se decidirá el orden en el que saldrán el domingo, en caso que el Checo Pérez logre el mejor tiempo haría "Pole Position", es decir, encabezaría la línea de salida del domingo.

¿A qué hora empieza la carrera de clasificación del Gran Premio de México hoy sábado?

¡Atención, apasionados del automovilismo! La clasificación del Gran Premio de México está programa para las 15:00 horas; previo a ver a todos los pilotos dar sus mejores vueltas y registras tiempos de lo cura, habrá otros eventos como carreras en modalidades GTM y Fórmula 4.

¿A qué hora ver la carrera de Checo Pérez en el GP de México 2023?

El Checo Pérez volverá a recorrer el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez en busca de darle una alegría a los millones de mexicanos y de nueva cuenta dar una gran actuación como lo ha hecho en sus últimas visitas; recorrerá 71 vueltas de 4 mil 304 kilómetros para sumar un total de 305.354 kilómetros de distancia.

Será el domingo 29 de octubre, en punto de las 14:00 horas cuando el GP de México 2023 dé inicio y los miles de asistentes ovacionen al mejor piloto mexicano de los últimos años, Sergio "El Checo" Pérez.