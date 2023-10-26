¿A qué hora corre Checo Pérez en el GP de México 2023 y cómo verlo en vivo gratis?

Finalmente, se disputa el Gran Premio de la Ciudad de México en el autódromo Hermanos Rodríguez y la afición azteca ya está lista para ver en acción a Checo Pérez, quien buscará su tercer podio consecutivo en casa y cortar la mala racha que acumula desde hace algunas semanas en la Fórmula 1.

Es el evento deportivo del fin de semana y si vives en la CDMX, seguramente verás gorras y playeras de Red Bull Racing desde este viernes y hasta el próximo domingo, pues el GP de México tiene una duración de tres días y en cada uno hay actividad con los monoplazas de la máxima categoría.

Para que no te pierdas detalle, a continuación te presentamos todo lo que debes saber para no perderte del Gran Premio de México 2023: horario de la carrera, clasificación, a qué hora es y la transmisión en vivo.

¡Estamos contigo @SChecoPerez! 🙌🇲🇽

Te damos la bienvenida a casa con los brazos abiertos, prepárate para sentir ese gran apoyo de la afición, recuerda que estamos contigo en cada vuelta, demostrando que, juntos somos imparables. 💪#VamosCheco #Racepect pic.twitter.com/WXvvzQPbn7 — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2023

¿A qué hora ver el GP de México 2023?

El Gran Premio de México 2023 se empieza a disfrutar desde el viernes, pero la carrera será el domingo 29 de octubre a las 14:00 horas, en tiempo del centro de México. A continuación te dejamos todos los horarios del fin de semana para que no te pierdas la Quali ni las sesiones de prácticas desde el autódromo Hermanos Rodríguez.



Práctica Libre 1: viernes 27 de octubre a las 12:30 horas.

Práctica Libre 2: viernes 27 de octubre a las 16:00 horas.

Práctica Libre 3: sábado 28 de octubre a las 11:30 horas.

Clasificación: sábado 28 de octubre a las 15:00 horas.

Carrera: domingo 29 de octubre a las 14:00 horas.

Fórmula 1 ¿A qué hora ver a Checo Pérez en el GP de México 2023?|GP de México

¿Cuánto dura el Gran Premio de México 2023?

El Gran Premio de México tiene una duración de 71 vueltas, para completar los 305 kilómetros reglamentarios por parte de la Fórmula 1. Si no hay incidentes, se espera que la carrera dura aproximadamente una hora y media. Recuerda que ninguna carrera de F1 puede durar más de tres horas.

¿Qué significa el Gran Premio de México para Checo Pérez?

El Gran Premio de México es el "fin de semana más importante" para Checo Pérez. Así lo ha descrito en múltiples ocasiones, pues se trata de su carrera en casa y es el fin de semana en el que realiza más actividades frente a su afición.

En reiteradas ocasiones ha descrito su anhelo por ganar esta carrera y, este 2023 abordo de su Red Bull, buscará imponerse a su compañero, Max Verstappen, y conseguir un resultado histórico para el automovilismo mexicano, ya que nunca antes un compatriota ha ganado en la CDMX.

Recuerda que el GP de México lo puedes ver a través del servicio de streaming de F1TV, sin cortes comerciales y con las tomas abordo del monoplaza de Sergio Pérez.

